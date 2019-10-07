Состоится ли новый массовый Майдан - большой вопрос

Вчера на Майдане в столице собралось более 10 000 недовольных политикой президента Зеленского. Сколько собралось почти в 30 городах Украины - пока не сообщается, но география местных майданов широкая - почти вся страна от Мариуполя до Львова.

О чем говорили на митингах? Люди против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений.

Пресс-служба МВД Украины сообщает: "Правоохранители следят за порядком во время мероприятий на Майдане Независимости... Нарушений не зафиксировано". То есть, митинги были мирными, с властью согласованы и вовсе не экстремистскими.

Во время митингов были приняты обращения к Зеленскому с предостережениями относительно действий, которые он сейчас готов предпринять, с напоминанием, что есть силы, которые будут защищать Украину в любом случае, а также - с предупреждением, что 11 октября все снова выйдут на майданы, если за неделю ничего не изменится.

Источник: unn







