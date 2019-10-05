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Вчера, 23:00
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"Слуги" сказали, что тарифы на коммунальные услуги снижаться не будут

К отопительному сезону украинцам подготовили неприятный сюрприз. Оксана Маркарова сообщила, что на период отопительного сезона и в дальнейшем тарифы на жилищно-коммунальные услуги никто снижать не будет, наоборот: на территории Украины планируется введение рыночных цен на энергоресурсы, в том числе, газ.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова объяснила это необходимостью внедрения рыночных цен на природные ресурсы и отметила, что это также является требованием Международного валютного фонда.

Чиновница сообщила, что и в дальнейшем будет действовать программа по предоставлению субсидий тем, кто в этом действительно нуждается. Именно через субсидии правительство будет помогать малообеспеченным, а не из-за снижения тарифов на природные ресурсы.

По мнению Маркаровой пока ценообразование является несправедливым, поскольку позволяет платить за коммуналку меньше всем: и тем, кто в этом действительно нуждается, и тем, кто имеет достаточный уровень дохода.

Напомним, право на получение субсидии 2019 будут иметь те семьи, чьи расходы на оплату коммунальных услуг будут превышать размер обязательного процента платежа, который определяется индивидуально в каждом случае.

Источник: narodna-pravda



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