Шаман, Путин, карательная психиатрия и пикеты в поддержку Габышева в Якутске

В российском городе Якутске 5 октября состоялся пикет в поддержку местного шамана Александра Габышева, который ходил в Москву «выгонять» президента Владимира Путина. Акция была согласована с властями и прошла мирно.

"Пикетчики выступают против преследования Габышева, они не согласны с возбуждением уголовного дела и результатами медицинской экспертизы, которая признала шамана невменяемым", - говорится в сообщении.

По словам одного из организаторов мероприятия, активистки и депутата Государственного собрания Якутии Сулустааны Мираан, пикетчики, несмотря на холод, стояли с плакатами почти два часа. Среди лозунгов были - «Я / Мы Шаман» и «Нет карательной медицине». Участники акции отмечают, что у Габышева, согласно конституции, право на свободу совести и вероисповедания, а также право на выражение своих мыслей о политической и экономической ситуации в стране.

«Как организатор, я считаю акцию успешной, люди приходили-уходили, но всего было около 200. Это можно проверить по количеству подписей в поддержку шамана, которые мы собрали», - отметила Мираан.

Она добавила, что в ближайшее время намерена подать заявку на проведение большого митинга.

В региональном МВД заявили, что задержаний в ходе акции не было. По официальным данным ведомства, в пикете приняли участие 45 человек.

Как сообщалось, Александр Габышев в марте отправился из Якутии в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.

Прессекретар президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к задержанию шамана.

В правозащитной организации Amnesty International Габышева назвали узником совести и потребовали его освобождения.

Источник: https://www.ukrinform.ua







