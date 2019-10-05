Украинский театр в Одессе закрывают по решению суда

Пятый Апелляционный суд Одесской области по иску пожарных принял решение о закрытии Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василько. Об этом говорится в обращении коллектива театра к одесситам, сообщает Думская.

Причина — учреждение не успело в оговоренный срок купить приборы пожарной безопасности.

Работники театра уверены, что их театр ГСЧС выбрала для показательного наказания: "Многие другие театры и учреждения культуры и искусства имеют значительно худшие условия. Не только мы и не только в Одессе, а практически в каждом городе театры работают в зданиях-памятниках архитектуры и имеют те же проблемы".

"Из 56 требований об обеспечении противопожарных норм мы в течение считанных месяцев выполнили "только" 53. Никакие наши аргументы, ни о неуклонной ежедневной работе по устранению чисто технических недочетов, ни активное сотрудничество с органами власти по финансовому обеспечению работ, не говоря уже об отчаянном и вдохновенном творчестве наших актеров, — во внимание приняты не были. 2 октября 2019 года нам всем, а значит и вам, наши зрители, указали на дверь", — говорится в обращении.

При этом артисты подчеркнули, что не намерены капитулировать. Они создали Фонд спасения театра и продолжают сбор средств, собираются снова обжаловать решение суда о закрытии.

Источник: glavnoe







