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Вчера, 21:30
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Новые условия от России для встречи в нормандском формате

Перспектива проведения саммита в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) станет понятной после подтверждения специальной мониторинговой миссией ОБСЕ разведения сил и средств в Петровском и Золотом на Донбассе, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, которого цитирует пресс служба МИД РФ.

"...При благоприятной динамике будут созданы условия для подготовки к саммиту в "нормандском формате". Перспектива его проведения станет понятной после подтверждения СММ разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Напомню, что лидеры Франции, ФРГ, России и Украины по итогам их встреч в Париже в 2015 года и в Берлине в 2016 году пришли к пониманию о необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в контактной группе "формулы Штайнмайера". Выполнение этих поручений ЯКР с и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки", - заявил Лукашевич.

В противном случае, по его словам, "встреча ради встречи вряд ли будет востребована". "Украинскому руководству не стоит пытаться использовать саммит в "нормандском формате" только для решения своих внутриполитических задач, а не для продвижения в урегулировании", - добавил он.

Напомним, ранее глава МИД Украины Пристайко заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце октября.

Источник: unn



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