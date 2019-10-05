В Украине возрожден ликвидированный в 2011 году Измаильский отряд Морской охраны

В Придунавье начинает действовать отряд Морской охраны. Об этом сообщает Госпогранслужба 5 октября, в субботу.

Региональное управление морской охраны Госпогранслужбы начало мероприятия по развертыванию Измаильского отряда Морской охраны.

Уже назначен командир отряда - капитан 1 ранга Олег Шикша. Опытный офицер, прошедший все ступени командирского роста: был и преподавателем в учебном центре, и командиром корабля Морской охраны, командовал дивизионом кораблей и катеров. В 2015-2017 годах Олег Шикша руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в зоне проведения антитеррористической операции.

Корабельно-катерный состав Измаильского отряда Морской охраны состоять из боевых единиц различных проектов, максимально эффективно обеспечивать выполнение задач по охране государственной границы на речном участке и в части Черного моря, которые будут входить в зону ответственности отряда.

При комплектовании экипажей кораблей и катеров вновь отряда предпочтение отдается морским пограничникам, которые имеют опыт патрулирование речных участков, знают особенности навигации основной водной артерии Европы - Дуная - и отдельных районов Черного моря.

Развертывание отряда Морской охраны на Дунае - это возрождение традиций. Напомним, что в феврале 1996 года на базе бригады речных кораблей ВМС Украины была сформирована Измаильская отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей (БРСКР). Несмотря на трудные экономические условия, корабли и катера ежедневно выполняли задачи по охране государственной границы Украины на Дунае - от стыка границ трех государств (Украины, Молдовы и Румынии) до выхода в Черное море. Уже через 3 года Измаильский бригада была признана лучшей на то время среди морских соединений Пограничных войск Украины и награждена переходящим знаменем Одесской областной администрации.

В начале двухтысячных Измаильская БРСКР была расформирована. Ее корабли и катера вошли в состав Одесского отряда морской охраны. Затем, учитывая особенности и специфику охраны южных рубежей Украины на реке Дунай, был создан Измаильский отряд Морской охраны, который существовал до 2011 года. В рамках одной из реформ службы Измаильский отряд Морской охраны был расформирован. В 2019 году Кабинет Министров Украины своим распоряжением вновь образовал Измаильский отряд Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Сейчас, внедряя программу развития Морской охраны, с целью повышения безопасности в кризисном регионе и обеспечения комплексной защиты критической морской и речной инфраструктуры, пограничники органично и эффективно приобщаются к общеевропейской системе охраны морских границ. Придунавье - исторически пограничный край. Уважение и авторитет охранников границы здесь бесспорны.

Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать в ближайшее время.