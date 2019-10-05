Охотники на растительноядных динозавров существовали: ученые их нашли

Исследователи ЮАР произвели фурор в научном мире невероятным открытием. Они смогли найти останки крупных хищников, которые питались травоядными динозаврами.

Останки квалифицировали, как вид, подобный крокодилам, им примерно 210 млн лет, и жили они в триасовый период.

Исследования ученых-палеонтологов обнародовали на официальном портале Университета Витватерсранда (ЮАР). По данным, изучались челюсти, лапы животных, бронь-защита тела и их зубы. По итогам было установлено, что животные похожи на крокодилов - это вид Rauisuchians.

Источник: znaj.ua







