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Вчера, 10:00
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Выборы в ОРДЛО и в Украине будут проводиться одновременно, а статус будет по реформе децентрализации

Выборы на оккупированных территориях будут проводиться одновременно с выборами на всей территории Украины. Об этом рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Богдан Яременко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы говорим о выборах по всей территории Украины, что правила будут одни, в том числе вопросы безопасности по всей стране, на основе украинского законодательства", - сказал Яременко.

По словам Яременко, проведение выборов будет обсуждаться только после достижения консенсуса в вопросах безопасности, а именно по обеспечению свободного волеизъявления при участии международных наблюдателей в том числе.

"Мы прекрасно понимаем, что на каждом шагу нас могут обмануть, поэтому делаем эти шаги очень осторожно и не спеша", - подчеркнул народный депутат.

По особый статус: оккупированные территории Донбасса могут получить особый статус в соответствии с реформой децентрализации, а не из-за изменений в Конституции, считает Яременко.

"Особый статус (Донбасса - ред.) - на основе децентрализации на основе процесса, который сейчас происходит в Украине, особый статус не территориям, а общинам", - сказал Яременко.

Яременко добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на внесение изменений в Конституцию с целью закрепления особого статуса оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: unn



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