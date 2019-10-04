В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро. Видео

На днях, в интернет попало видео, на котором женщина без постоянного места жительства устроила на одной из платформ метро выступление, которое дошло до мировых продюсеров, передает ABC News.

27 сентября в твиттере и Инстаграме департамента полиции появилась запись выступления неизвестной женщины в подземке. Певица исполняла арию "O mio babbino caro" из оперы "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини.

Подпись под видео гласит: "4 миллиона человек называют Лос-Анджелес своим домом. 4 миллиона историй. 4 миллиона голосов… иногда нужно просто остановиться и послушать один из них, чтобы услышать нечто прекрасное"..

Запись сделал один из полицейских, которого певица сначала испугалась, решив, что ее оштрафуют. Она попросила офицера не выкладывать видео в сеть, однако он нарушил обещание.

Видеоролик быстро набрал большое количество лайков и просмотров. Исполнительницей оказалась 52-летняя мигрантка из России по имени Эмили Заморка.

После публикации запись разошлась по соцсетями попала в эфир телеканалов. Журналисты телеканала ABC и газеты Los Angeles Times нашли певицу из метро и взяли у нее интервью. Исполнительница сообщила, что ее зовут Эмили Заморка и что она - иммигрантка из России, переехавшая в США в возрасте 24 лет. Заморка оказалась профессиональной скрипачкой и пианисткой, однако пению она никогда профессионально не училась. Женщина рассказала, что поет с детства, подражая оперным певцам. А в метро она поет, потому что там хорошая акустика.

В США Заморка давала уроки игры на скрипке, но в 2005 году заболела и перестала сводить концы с концами. Друзья из России собрали для нее средства на лечение в больнице Лос-Анджелеса, но помощи хватило не надолго и она потеряла жилье. Эмили подрабатывала в кафе и ресторанах, а также - выступала на улицах, играя на скрипке, пока у нее однажды не украли инструмент.

Сейчас у женщины нет дома, она живет на государственную помощь, а все ее имущество помещается в тележку из супермаркета.

После публикации в Instagram полиция Лос-Анджелеса вместе с местной властью запустили кампанию по сбору денег на новое жилье для Эмили. Из необходимых 65 тысяч долларов уже собрано более 46 тысяч. Пока ее поселили в гостинице.

Кроме того, благодаря интернету и СМИ о певице узнал известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд, который предложил Эмили контракт на запись альбома. Уже завтра, в субботу, 5 октября, Эмили Заморка выступит на открытии итальянского фестиваля Лос-Анджелеса.

Источник: ukranews







