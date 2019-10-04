Пока идут разговоры о мире, боевики увеличивают количество обстрелов

3 октября противник более 40 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

4 октября незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскоими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 15 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно четыре раза вблизи Водяного, дважды неподалеку Павлополя, дважды вблизи Новогнатовки, неподалеку Авдеевки, вблизи Лебединского, в районе Богдановки, дважды неподалеку Новотроицкого, вблизи Водяного, неподалеку Верхнеторецкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно: дважды вблизи Новолуганское, в районе Зайцевого, неподалеку Крымского, дважды вблизи Мироновского, дважды неподалеку Луганского.

"В нарушение Минских соглашений, враг открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил", - уточнили в штабе ООС.

Источник: unn







