Катастрофа Ан-12: новые подробности об аварии и состоянии пострадавших

Трое пациентов, пострадавших в результате падения самолета Ан-12 при аварийной посадке, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту сообщили во Львовской клинической больнице №8.
"Двое пациентов переведены в послеоперационную палату травматологического отдела, третий пациент после операции переведен в реанимацию", - сообщили в больнице.
По словам врача, состояние всех трех пациентов тяжелое.
Напомним, авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолете 51 год.
Самолет упал в 800 метрах от жилмассива, если бы упал на массив - ситуация была бы более тяжелой.
Рассматривается две версии произошедшего: закончилось топливо и ошибка пилота.
Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. В итоге погибли пять человек, трое - пострадали. По факту аварии открыли уголовное производство.
Источник: unn