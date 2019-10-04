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Вчера, 20:30
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Катастрофа Ан-12: новые подробности об аварии и состоянии пострадавших

Трое пациентов, пострадавших в результате падения самолета Ан-12 при аварийной посадке, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту сообщили во Львовской клинической больнице №8.

"Двое пациентов переведены в послеоперационную палату травматологического отдела, третий пациент после операции переведен в реанимацию", - сообщили в больнице.

По словам врача, состояние всех трех пациентов тяжелое.

Напомним, авария произошла во время выполнения самолетом авиакомпании "Украина Аэроальянс" чартерного грузового рейса по маршруту Виго (Испания) - Львов. По данным из базы профильного ресурса Flightradar24, самолете 51 год.

Самолет упал в 800 метрах от жилмассива, если бы упал на массив - ситуация была бы более тяжелой.

Рассматривается две версии произошедшего: закончилось топливо и ошибка пилота.

Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза. В итоге погибли пять человек, трое - пострадали. По факту аварии открыли уголовное производство.

Источник: unn




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