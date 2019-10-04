Что будет с ФОПами - неизвестно, но в соцсетях народ тревожится

Принятые Верховной Радой законопроекты с нововведениями для украинского бизнеса, которые обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты и предполагают ликвидацию права ФОПов оказывать услуги, стали горячей темой для пользователей соцсетей.

20 сентября 2019 года Верховной Радой были приняты два законопроекта: №1053-1 "О внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Если или как только их подпишет спикер парламента и президент Украины, изменения для бизнеса неизбежны, так как два эти закона окажут сильное влияние на малый бизнес.

Если вкратце, то принятые законопроекты обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты, вводят электронный чек на товар или услугу, денежное вознаграждение для покупателей, большие штрафы для бизнеса, если товар будет продаваться без чека, и многое другое.

Пользователи соцсетей активно обсуждают эти нововведения.

Координатор платформы "Нова Країна" Павел Себастьянович считает, что "новые правила для ФОПов мертвы".

Пользователь facebook Ирина Зайцева переживает, что нововведения "доведут до народных волнений".

Другой пользователь соцсети Александр Романовский пишет, что "на первый взгляд, изменения в законодательстве выглядят, как защита прав потребителей. Однако, при этом никто не защищает самих предпринимателей – ни от возможного произвола налоговиков, ни от нечестных покупателей.

Экс-депутат Киевсовета, бизнесмен Алексей Давиденко отметил, что "предпринимателям закручивают гайки".

Депутат Запорожского областного совета Василий Хвостак задается вопросом, не отобьют ли эти законопроекты у народа "желание заниматься предпринимательством в Украине".

Пользователь facebook Anton Horpynich пишет, что "все предыдущие попытки навязать кассовые аппараты (РРО) малому бизнесу откатывались, так как они будут иметь негативные последствия как для малого бизнеса, так и для экономики в целом".





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А вот вопрос по услугам все еще на стадии обсуждения. Сегодня Глава комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, комментируя свои слова по ФОПам, сказал, что физические лица-предприниматели будут и дальше иметь право оказывать услуги, хотя еще вчера, комментируя возможность поднять порог годового дохода для ФОПов на третьей группе (сейчас до 5 млн грн в год), заявлял, что возможно, им стоит запретить оказывать услуги.

Согласно исследованию YouControl, в Украине в 2019 году зарегистрировано 1,91 млн ФОПов. Это на 4% больше, чем в предыдущем году.

Источник: gordonua











