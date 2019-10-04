Как умирает один из лучших курортов Украины

Славянские соленые озера и грязь известны далеко за пределами региона. Тут уже полтора века успешно лечатся люди с проблемами опорно-двигательного аппарата. Однако за последние годы инфраструктура курорта разрушается и курорт гибнет.

Проблемы начались задолго до войны. А за пять лет боевых действий на Донбассе они превратились практически в неразрешимые. Санатории Юбилейный и Донбасс не работают, потому что ропу больше не качают, грязь не добывают, озера не чистят, механизмы для этих работ простаивают и безнадежно ржавеют.

"Доживает" свои последние сезоны санаторий "Славянский", куда раньше съезжались люди со всех уголков Украины и других стран. По словам общественников, которые исследовали вопрос, в качестве лечения здесь сейчас стоит усомниться, вместо рапы на процедурах подают воду с разведенной солью, а грязь не добывали уже несколько лет. Никакие гидрогеологические исследования на курорте не проводятся, и перспективы развития этой отрасли совсем не радужные.

Экологи сетуют на нарушение грунтовых покровов и запустение территории парка. По информации начальника отдела экологии Ларисы Соловей, лесопарковое хозяйство ликвидировано, по всему парку - свалки и мусор.

Ситуацию осложняет и двоевластие на курорте. Здания принадлежат городу (они в коммунальной собственности), а земля - "Укрпрофздравнице", предприятию, которое уже несколько лет банкрот и только накапливает долги.

По этому поводу в Славянском городском совете состоялся круглый стол. Для большого разговора собрались представители отделов и управлений, налоговой службы, депутаты Славянского городского совета, городской голова Вадим Лях и его заместители, жители Славкурорта и представители общественности, чтобы еще обсудить проблемы, которые возникли со здравницей.

В планах города - передать часть земли на курорте в коммунальную собственность, чтобы развивать здравницу силами города и малого бизнеса. Если не принять экстренных мер, город рискует потерять необходимое людям прибыльное предприятие "Славкурорт" и остаться с "дыркой от бублика".

По итогам круглого стола было принято решение идти на конкретные меры - отстаивать интересы города в суде, а в ближайшее время провести отдельное заседание с представителями Укрпрофздравницы и городского совета, чтобы предпринять дальнейшие действия по реанимации известной здравницы.

Источник: 6262







