Экс-глава СНБО покинул свой пост из-за Коломойского и Богдана

Некоторые действия новой власти приводят к тому, что даже те, кто пришел, казалось бы, по убеждению работать в состав правительства "Слуг", понимает, что участие в том, что происходит, может нанести непоправимый репутационый ущерб - и действующие лица начинают покидать сцену. так произошло с Данилюком. Тем самым, которого сменили на Данилова.

Экс-главу СНБО возмутили чужие "подковерные игры".

Последней каплей, которая привела к отставке Александра Данилюка с должности секретаря СНБО, стала ситуация с ПриватБанком и влияние Андрея Богдана, который был адвокатом Игоря Коломойского, на президента.

Об этом бывший глава Совбеза заявил в интервью ВВС News Украина.

"Было несколько факторов (повлекших увольнение - ред.), но последней каплей были события вокруг ПриватБанка. В течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс. Это касается и обысков в ПриватБанке, и поджога машины и дома Валерии Гонтаревой. Также есть определенный прогресс в судах. То есть была такая концентрация событий, которая послала очень негативный сигнал. И я, как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине был ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать. Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей ", - заявил Данилюк.

Отвечая на вопрос, говорил ли он об этом с президентом Владимиром Зеленским, Данилюк отметил, что имел с ним разговор даже во время предвыборной кампании.

"Когда конкретные люди, которые во время национализации представляли интересы олигарха (Игоря Коломойского - ред.), пытались формировать позицию президента (тогда еще кандидата) относительно этого процесса. И моя позиция проста, я даже озвучил ее публично. Потому что мы были по разные стороны баррикад и мы все равно имеем конфликт интересов, мы не можем втягивать президента в этот вопрос, вообще никак ", - отметил Данилюк.

По его мнению, поскольку Богдан, как бывший адвокат Коломойского, не может избегать конфликта интересов, то должен уйти в отставку.

"Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шуточное, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция ", - убежден ексчиновник.

Как сообщалось, 27 сентября в СМИ появилась информация, что Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря СНБО. Впоследствии он подтвердил эту информацию.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября освободил Данилюка от должности секретаря СНБО.

Данилюк был назначен на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны 28 мая 2019 года. Во время президентской кампании в 2019 году был советником Владимира Зеленского.

До этого Данилюк был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана (с апреля 2016 году до июня 2018).

Крупнейший коммерческий банк страны ПриватБанк национализировали в конце 2016 года. Ранее он принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому.

Источник: Укринформ