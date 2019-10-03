Это вам не Трамп: Зеленский не будет обнародовать свои стратегические переговоры

Как сложилось в последнее время в Украине, вместо президента высказывает мнение о его решениях окружение. Поэтому даже сложно предположить, на самом деле так думает Зеленский или так представляют "Слуги народа".

Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко считает безосновательным требование части фракций и протестующих под офисом президента к Владимиру Зеленскому отчитаться о своей деятельности перед Верховной Радой. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Хочу ответить своим коллегам из фракций "Голос" и "Европейская солидарность", которые требуют или отчета о ситуации на переговорах с Россией или определения директив для президента Украины как вести эти переговоры...

Я не иронизирую, но не понимаю сути требований коллег. Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по "формуле Штайнмайера" и, как выглядело по заявлениям большинства из них, восприняли их. Но, похоже, не смогли убедить свои фракции", пишет Яременко. Яременко объясняет свою логику законодательством: "отчеты" президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент.

По словам нардепа "Слуги народа", отдав на выборах преимущество Зеленскому "народ Украины поручил ему реализовывать свою программу". Яременко считает, что президент "имеет полное право выбирать тактику и стратегию ведения переговоров, а обнародование этой тактики и стратегии не всегда полезно". Тем более Зеленский, мол, "публично обозначил "красные линии".

"На самом деле под аккомпанемент протестов, которые через собственные СМИ они и раздувают, кажется кое-кто в Верховной Раде просто пытается неконституционным способом взять на себя президентские полномочия...

... не будет ли лучше дать президенту и миру шанс – не нагнетать, не выдвигать безосновательные с правовой, политической и правовой позиций требования, а готовиться к работе?".

Как известно, три фракции Верховной Рады заявили, что ждут от президента Владимира Зеленского личного прояснения в парламенте своей позиции относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему, по его мнению, не следует ее бояться.

Уже 2 октября на встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский убеждал, что о капитуляции Украины после подписания так называемой "формулы Штайнмайера" речь не идет, но пояснить свою позицию с трибуны Рады отказался.

Вечером 2 октября на Майдане Независимости в Киеве собралось несколько тысяч человек, не согласных с действиями президента. Протестующие также пришли под стены Офиса президента, требуя не допустить капитуляции Украины перед агрессором. Они скандировали "Зелю, геть!" и "Импичмент!".