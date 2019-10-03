Зеленский наконец определился с кандидатурами на членов ЦИК - представление внесено в Раду

Президент Зеленский внес в Раду кандидатуры членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке с публикацией фотокопии представления народный депутат Алексей Гончаренко.

"Молния! Зеленский внёс в Раду представление на новый состав ЦВК", - написал Гончаренко.

Все названные кандидатуры не известны широкой общественности, поэтому пока рано говорить кто есть кто.

В представлении указаны Оксана Боярчук, Юрий Буглака, Елена Гатауллина, Виталий Грень, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александр Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый и Юрий Фрицкий.

Как известно, представление внесено в Раду на две недели позже установленного срока.