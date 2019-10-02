"Слуги" приняли 20 законов, которые изменяют нашу жизнь, рассказываем как

В течение месяца работы новоизбранная Верховная Рада Украины приняла более 20 Законов, которые касаются различных сфер общественной жизни и государственной жизни. Эксперты Press Association UA и юристы юрфирмы «Горецкий и партнеры» проанализировали первый месяц работы депутатов IX созыва.

Первое заседание новоизбранной Верховной Рады IX созыва состоялось 29 августа 2019 года. Парламент начал свою работу в условиях монопартийного большинства. Фракция президентской партии «Слуга народа» насчитывает 254 народных депутата, — самая многочисленная за времена независимости Украины.

3 сентября 2019 года депутаты собрались на Вторую сессию Верховной Рады Украины VIII созыва и приняли свой первый Закон Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)», который вступит в силу с 01.01.2020 года.



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Президент заверил, что проект изменений к Конституции предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов в случае совершения ими уголовных преступлений, тогда как депутатский индемнитет за политические решения сохранится полностью. Таким образом, в статье 80 Конституции останется лишь норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету, поэтому первый контраргумент в отношении отказа от иммунитета — это уязвимость парламента. Второй аргумент заключается в том, что, снимая неприкосновенность с депутатов, следует одновременно избавить от аналогичного «щита» и президента. После этого 23 сентября 2019 года Владимир Зеленский подписал Закон Украины «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)», этот закон предусматривает возможность устранить Президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления. Процедура импичмента проводится по инициативе большинством голосов народных депутатов от конституционного состава.



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Парламент принял Закон Украины «О внесении изменения в Закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» от 11.09.2019 года, который уже вступил в силу. Соответственно к нему ст. 9-я Закона была исключена, а целью принятия данного закона было приведение норм вышеуказанного Документа в соответствие с положениями Конституции Украины, потому что данные нормы противоречили Конституции и препятствовали работе комитета ВРУ, который проводит контроль за осуществлением приватизации, соблюдением законодательства Украины о приватизации и анализом их последствий.



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Соответствующие изменения произойдут в сфере лицензирования субъектов хозяйственной деятельности. ВРУ приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию», данный нормативно-правовой акт вступает в законную силу после 3 месяцев со дня его опубликования. ВРУ предлагает провести изменения именно в части исключения из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельности в сфере телекоммуникаций, и Законе о телекоммуникациях в части замены лицензирования видов деятельности в сфере телекоммуникации на предоставление уведомления субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в данной сфере, о начале осуществления деятельности.



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Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии» действующий с 25 сентября 2019 года. Нормативно-правовой акт направлен на обеспечение реализации механизмов и решения вопросов, определенных в Законе Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине», а также урегулирование вопроса о финансовой помощи со стороны страны. Отмечается, что отдельное вознаграждение от субъектов кинематографии, которые получили государственную поддержку, будет зачисляться в специальный фонд государственного бюджета. Новые положения кодекса позволяют развивать кинематографию в нашей стране и привлекать соответствующие иностранные инвестиции.



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Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда» вступил в силу 25 сентября 2019 года. Соответствующие изменения будут касаться административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автомобильном транспорте к источникам формирования государственного дорожного фонда. Зачисление указанных штрафов будет дополнительным финансированием, что позволит должным образом содержать, проводить реконструкционные или ремонтные работы автомобильных дорог общего назначения.



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Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно представления единой отчетности с единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц», а также Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» относительно представления единой отчетности с единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц», связанные между собой, цель принятия данных положений – урегулирование вопроса подачи ЕСВ и НДФЛ. Произойдет соответствующее сокращение отчетов данного бизнеса, будет унифицирована отчетность с единого социального взноса и налога на доходы физических лиц. Главное изменение заключается в том, что единая отчетность по ЕСВ и НДФЛ будет подаваться ежеквартально. Впервые представление по единой отчетности работодатели будут выполнять в сентябре 2020 года за август, а предприниматели – по итогам 2021 года. Учитывая это, объединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ позволит сократить отчетов для налогоплательщиков – страхователей (предприятий и самозанятых лиц).



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Закон Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины», этот закон создает более благоприятные условия для граждан, которые ввезли транспортное средств, но не оформили должным образом соответствующие документы. Нормативно-правовой акт позволяет продлить срок на 90 дней для введения в действие ТС на таможенную территорию Украины, которым предусмотрено введение или усиление административной ответственности за:

* передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение, пользование или распоряжение лицу, напрямую не ввозившему такое транспортное средство на таможенную территорию Украины либо не помещавшему его в таможенный режим транзита;

* не доставки товаров, транспортных средств в орган доходов и сборов назначения в определенный срок;

* превышение срока временного ввоза товаров, транспортных средств или срока временного вывоза товаров;

* управление транспортным средством, не зарегистрированным либо не перерегистрированным в Украине в установленном порядке.



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Соответствующим дополнением к ТК Украины будет служить Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля», который предусматривает законодательное закрепление возможности фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) по согласованию условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений, или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке предусмотренном нормами законодательства страны.



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В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс внесли небольшие изменения, но они упразднят жизнь бизнеса в Украине. В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес». Этим положением декриминализируется фиктивное предпринимательство: принятый закон исключает из Уголовного кодекса статью 205, согласно которой определялось уголовное наказание за создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности.



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5 сентября 2019 начал свою работу Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). После старта работы произошел коллапс, ведь антикоррупционный суд получил от судов других инстанций минимум три с половиной тысячи дел. Судьи вынуждены были концентрироваться часто на второстепенных и кое-где старых делах, которые годами пылились в обычных судах. Зато дела топ-коррупции должны были медленно двигаться из-за перегруженности судей, поэтому Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда» от 18.09.2019 года. Вышеупомянутый документ вносит определенные изменения для разъяснения работы ВАКС. Соответственно, подсудность Высшего антикоррупционного суда как суда первой, апелляционной инстанции следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда.



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Народные депутаты IX созыва приняли Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры», то есть военная прокуратура будет ликвидирована, штат прокуратуры уменьшит свое количество, а деятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров приостановят до 01 января 2021 года.



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Принятый Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об обороне Украины» относительно организации обороны государства» уже вступил в силу. Главной целью является организация обороны государства, которая утверждается президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины, структура плана обороны Украины, план обороны Украины и военно-административное деление территории Украины.



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В сфере финансов вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации», который был опубликован 24 сентября в парламентском издании «Голос Украины». Закон имеет целью урегулировать недостатки действующего законодательства в вопросе реструктуризации. Реструктуризация — это осуществление комплекса организационно-хозяйственных, финансово-экономических, правовых, технических мероприятий, направленных на рост объемов выпуска конкурентоспособной продукции и повышения эффективности производства. Согласно изменениям данного закона, будет предоставлено разрешение на проведение общей процедуры реструктуризации. А также будет продлено действие Закона Украины «О финансовой реструктуризации» до 6 лет.



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Парламент принял Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий» принятый ВРУ 19 сентября 2019 года. Закон был разработан во исполнение положений статей 224-227 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, а также согласно Директиве Совета 87/54/EEC от 16 декабря 1986 года о правовой охране топографий полупроводниковых изделий. Главной целью было обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины относительно охраны прав на компоновку (топографии) интегральных микросхем с правом Европейского Союза.



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Закон Украины «О режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы», который вступит в силу 25.03.2020 года. Законопроект разрабатывался на основе Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Документ вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита. Данная конвенция объединяет 35 стран, которые ввели единые для всех правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием общего ІТ-продукта (New Computerised Transit System, NCTS). Положительной стороной для Украины является то, что мы сможем ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, получать информацию для перемещения товаров по транзиту, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через третьи страны. Но Министерство финансов отмечает, что принятие данного закона не завершает процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита.



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Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», устанавливает соответствующие изменения, которые были внесены для урегулирования законодательных норм с европейскими требованиями и стандартами, действующими в сфере использования ядерной энергии, а также для установления единых норм безопасности для защиты здоровья лиц.



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Принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти», имеющий целью упрощение порядка принятия на государственную службу и освобождение от нее; повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, и введение возможности контрактной государственной службы, а также урегулирование отдельных проблемных вопросов, предусмотренных данным нормативно-правовым актом.



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Также парламент за месяц своей работы ратифицировал два протокола, которые вступят в силу 05.10.2019 года, а именно:

• Закон Украины о ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

• Закон Украины о ратификации Протокола между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и Протокола к ней, совершенных в г. Киеве 30 октября 2000.



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Проанализировав все нормативно-правовые акты, принятые новоизбранной Верховной Радой, можно сделать вывод, что за месяц выполнено достаточно большое количество работы, поэтому будем надеяться, что в дальнейшем народные депутаты будут так же активно работать, для того чтобы законодательная база нашей страны была хорошим примером на международной арене.

Источник: journalist.today







