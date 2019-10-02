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Общество / Харьков
Вчера, 15:30
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Харьков - самый комфортный город Украины

На форуме Kyiv Smart City Харьков получил награду в номинации "Самый комфортный город для жизни 2019". Похвастался об этом мэр города Геннадий Кернес в своем Telegram-канале.

"Эта награда означает то, что и отечественные, и зарубежные эксперты в области урбанистики и построения современных "умных городов" (а Европа в этом отношении намного "продвинутее" Украины) признали наши достижения в этом направлении", — написал мэр. И добавил, что он и его команда продолжает делать Харьков самым лучшим городом.

Особенно эта новость должна согреть душу жителям Алексеевки и Одесской, которые с лета не могут дождаться в своих домах горячей воды.

Источник: kh.vgorode



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