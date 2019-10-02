Украинцы снова в списке самых влиятельных людей в сфере моды

30 сентября The Business of Fashion представил ежегодный BoF 500 – профессиональный рейтинг самых влиятельных людей в сфере моды. Третий год подряд в список попали Ася Мхитарян и Дмитрий Евенко​, основатели Asthik Group и IENKI IENKI соответственно.

Ася Мхитарян

В этом году редакция BoF подошла новым образом к составлению списка: вместо полностью обновленного, к существующему BoF 500, в состав которого входят представители 70 национальностей из более чем 45 стран, были добавлены 100 новых участников, совершивших прорыв в 2019 году.

Дмитрий Евенко​

«Глобальная fashion-экономика не обращает внимание на то из какой ты страны, какой у тебя бекграунд и возможности. Условия и конкуренция для всех одинаковы. Вести бизнес из Украины, признаюсь, не очень просто, и тем значимее наши успехи на мировой арене, и тем приятнее, что их замечает такой авторитетный ресурс как BoF. Для меня большая честь быть признанным одним из 500 профессионалов, формирующих мировую фешн-индустрию», – делится впечатлениями Дима Евенко.

Источник: vogue



