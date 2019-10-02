Нас спасет децентрализация: пример - Тячевская община в Закарпатье

За четыре года существования, бюджет общины вырос в 4 раза. За это время отремонтировали все транспортные пути, соединяющие Тячев и близлежащие села. В школах и детсадах провели полную теплосанацию помещений. Открыли спортивную арену "Тячев" - современный спортивный комплекс.

Рациональное распределение бюджета, доверие граждан и ментальная близость объединенных сел - три кита, на которых держится успешная община. О больших достижениях маленьких сел - смотрите в нашем материале.

Есть надежда, что и Донбасс, что требует "особого" статуса, удовлетворится именно реформой децентрализации в ее современном виде. Но так произойдет, только если принципы этой реформы станут основой нового закона об особом статусе ОРДЛО, который ВР должна принять до 1 января 2020 года.

Источник: pershij







