В Черновцах родилась девочка с двумя головами - вариант сиамских близнецов

Дети появились на свет в ночь на 28 сентября в Черновцах, в роддоме №2. Главный врач медучреждения Альберт Курицын уточнил, что у девочек одно тело и две головы. Родовой процесс у женщины начался преждевременно – на 33 неделе.

Мать близняшек родом из Черновицкой области. Для нее это была первая беременность. О том, что у нее будут сиамские близнецы, она узнала еще до родов.

"Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности", – сказал главврач.

Сейчас близнецы находятся в тяжелом состоянии. Жизнь малышей поддерживается искусственной вентиляцией легких в реанимации роддом. Переводить их в областную больницу, где врачи планировали обследовать малышей и определиться, возможно ли их разделить, пока не будут, говорят в роддоме. У новорожденных общее тело, по одной паре рук и ног, а также трое легких.

Для матери сиамских близнецов это была первая беременность. Особенность плода врачи заметили еще во время первого ультразвукового обследования. Но женищна по религиозным убеждениям отказалась прерывать беременность. Рожать должна была в столичной клинике, однако роды начались преждевременно. Поэтому кесарево ей делали в черновицком роддоме.

Сама роженица чувствует себя хорошо, медики пытаются стабилизировать состояние новорожденных.

"У детей множественные пороки развития, требующие интенсивной терапии, поэтому они находятся на стадии дообследования и получения соответствующей помощи. Мы советуемся, консультируемся", - прокомментировала заведующая отделением интенсивной терапии Черновицкого роддома №2 Людмила Агафонова.

Источник: tsn.ua







