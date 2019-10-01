Трамп доигрался: большинство американцев уже за его отставку

В общественном мнении США после скандального общения с Зеленским произошел неприятный для Трампа перелом: теперь большинство - за отставку своего скандального президента.

Расследование об импичменте президента США поддержали 87% демократов и 23% республиканцев

Более половины американцев - и подавляющее число демократов, - говорят, что одобряют открытие Конгрессом расследования об импичменте против президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного CBS News.

55% опрошенных одобрили действия Конгресса, 45% оценили их негативно.

Трамп заслуживает импичмента из-за Украины - так считают 42% американцев. 36% считают, что не заслуживает, а 22% говорят, что судить еще рано.

Чуть менее трети американцев (31%) считают, что действия Трампа были, возможно, ненадлежащими, но все же законными. Чуть более четверти (28%), в основном республиканцы, что все было и законно, и правильно. 41% считают, что президент США нарушил закон.

Мнения сторонников партий разделились: большинство демократов называют то, как Трамп вел дела с Украиной, незаконным и заслуживающим импичмента, расследование поддерживают 87%. В то же время большинство республиканцев называют действия Трампа правильными, а если и неправильными - то законными, и примером того, как действовали обычно предыдущие президенты. Расследование об импичменте поддерживают 23% республиканцев.

Опрос был проведен среди 2059 американцев 26-27 сентября. Погрешность составляет не более 2,3%.

В сентябре разведка США обеспокоилась разговором Трамп-Зеленский в июле: якобы президент США "давил" на собеседника. Из-за этого в Конгрессе инициировали импичмент хозяину Белого дома.

Трамп все отрицает — и показал стенограмму того разговора с Зеленским.

Напомним: Зеленский сказал, что не станет вмешиваться в дела США и выполнять просьбы Трампа, а украинская общественность требует опубликования стенограмм разговоров зеленского с Путиным.

Источник: news.liga







