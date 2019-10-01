Децентрализация в действии: в Украине уже создали 951 ОТГ

На сегодня в Украине уже сформирован 951 территориальную общину, а еще более 6,5 тыс. в процессе создания. Об этом на панельной дискуссии сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

"В Украине существует 951 объединенная территориальная община. В процессе перехода - 6572 территориальные общины. Еще остается больше 10 млн людей, которым надо пройти этот путь", - сказала Бабак.

Напомним, правительство 25 сентября одобрил изменения в закон "О добровольном объединении территориальных общин", которые открывают возможность территориальным общинам самостоятельно разрабатывать свои перспективные планы.