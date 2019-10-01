Кто закрыл пекарню Добрый Хлеб для Добрых Людей

Есть люди, которые всегда заботятся о других. Их немного, таких заботливых, но без них мир был бы совсем печальным. Он был бы жестоким и холодным. Но такие заботливые не дают миру погрязнуть в безразличие. Они находят тех, кому без них не выжить и дают им возможность реализовать себя.

Но жизнь этих людей - очень трудна. И им тоже нужна помощь. Сегодня мы познакомим вас с Владиславом Малащенко - с заботливым человеком, которому необходима поддержка. Точнее, мы познакомим вас не с ним, а с его мыслями. И дадим вам возможность сделать доброе дело. Как - решите в итоге сами.

Владислав Малащенко и его жена Алена Мартыненко - психологи, педагоги и просто неравнодушные, которые занимаются людьми с интеллектуальными проблемами. Они вместе с ними - пекут классные кексы... Вернее - пекли два года...

О том, что случилось, он рассказал на своей странице в Фейсбуке.

Мы решили перепечатать его крик души. Вдруг это чем-то поможет человеку. Записям этим уже есть пара-тройка недель. Хочется верить, что что-то изменилось к лучшему. Но помощь - нужна всегда, поэтому публикация надолго останется своевременной.





* * *

Пекарня Good Bread from Good People закрывается на неопределённый срок...

Это значит, что 11 человек с особенностями пока не могут работать в защищённых условиях. Сказать, что нам тяжело - ничего не сказать. Но чтобы открыться в новой пекарне, нам нужно получать новые инвестиции. И окупим ли мы их? Не знаю.

Все случилось очень быстро. В среду узнали, что нам придётся покинуть помещение, в четверг собрались, в пятницу выехали.

Из-за того, что случилось все очень быстро, другого места для производства мы не нашли. Просто вывезли все оборудование на склад. И кстати, вся наша пекарня поместилась в одну грузовую машину.

Я уверен, что подобными вещами должно заниматься наше государство. Оно должно страховать социальные предприятия и социальные проекты от подобных вещей. Почему я должен своими знаниями и своими силами делать работу государства?

За два года у меня не было ни одного диалога с государством. Ко мне один раз приезжали из Еврокомиссии, чтобы сделать road map по созданию инклюзивной среды в Украине. Но ни разу мне не позвонили из высоких кабинетов. Им не до нас.

Надеюсь, помещение найдётся. Вы можете в этом помочь.

Нужны - 50-80м2, окна, сан.узел., 40 кВт., близость к метро или хорошая транспортная развязка.

Бюджет пока неизвестен. Будем смотреть, что есть у вас.

Работа нужна даже для людей с особенностями. Даже для одного человека стоит делать проект.



* * *

Пекарне Good Bread два года.

Если честно, я устал.

В том числе и от вечных комментариев, какие мы молодцы. Если счастливы, что мы есть - купите кекс. От этого зависит, будем ли мы вообще работать дальше. Нам никто не делает скидки или поблажки. И это круто. Это же бизнес, скажете вы. Хотя, если с нашим объемом могут работать всего три человека, а мы - никому не отказываем, и трудоустраиваем - 11, то, наверное, это не только о прибыли и бизнесе.

Я рад, что мы существуем уже два года.

Я рад, что мы тушим пожары почти каждый день.

Я рад, что от нас ушло много людей, которые не могут работать с нами.

Сегодня мои работники сказали, что они хотят стабильности.

Действительно, самая большая неудача пекарни - это продажи. Все два года - хаотичность. Сегодня заказов нет совсем, завтра - один, когда-то может быть и десять кексов. Людям почему-то сложно покупать у нас кексы. Наверное, слишком благотворительная покупка.

Напомню, что проект до сих пор не стал дотационным (и, наверное, хорошо). Мы живём только на то, что вы покупаете у нас.

В этом году у меня не было миллиона встреч с деловыми партнерами, но было больше встреч с людьми с особенностями и их родителями. В этом году я понял, что я могу помочь кому-то, кроме себя.

Я счастлив, что создаю эти десять рабочих мест для людей с ментальной инвалидностью. Сегодня о нашем новом продукте (следите за анонсами) ребята, как один, сказали, что они довольны этой работой. Довольны, что это не ребцентр и не интернат, а работа с ответственностью. И в этом есть счастье и огромная ответственность.

Мы будем рады вдохновлять вас на хорошие дела и мысли. Спасибо, что вы с нами в команде.

Тем, кто даёт классные советы: приходите и делайте это вместо меня. Дам вам все необходимое.

Поздравить нас можете, подвесив кекс на сайте: http://goodbread.kiev.ua/



* * *

Вчера и сегодня мы были на фестивале на ВДНГ на фестивале кофе.

Мы, вместе с нашими работниками и нашими друзьями, продавали кексы. Конечно же, мы рассказывали о том, чем занимаемся. Были очень разные реакции, было очень много людей, которые являются нашими заказчиками, и это было приятно. Конечно мы продали не все кексы которые испекли. Но главная цель - это рассказывать людям о том, что такое инклюзивная пекарня, и о том, как она работает.

Были очень разные люди. Кто-то сразу же покупал кексы, кто-то пожимал плечами и уходил, кто-то смотрел на ребят и сразу же уходил.

Люди разные и это нормально.

Люди могут любить, а могут и ненавидеть вас.

И это нормально.

Мы очень устали, и мы очень довольны тем, что можем поговорить с самыми обычными людьми о не самых простых вещах.

В конечном счете мы все одинаковые, все, что нас отделяет и различает - это отношение к друг другу.

Большое спасибо всем моим друзьям и знакомым которые помогли мне своим присутствием и временем.

Большое спасибо Alina Bocharnikova, мне было приятно, что ты решила стоять на солнце и продавать наши кексы.

Отдельное спасибо Олегу Попову и ВДНГ за приглашение.



* * *

В последнее время много думал о ребятах в Белопольском интернате. Думал как они там. Что думают и о чем мечтают. О чем, возможно, плачут или о чем смеются.

И вспомнил стихотворение Антона из всем известного фильма «Антон тут рядом».

Есть ответы на все наши вопросы. Мы разные, но такие одинаковые.

Люди бывают добрые, веселые, грустные, хорошие, благодарные, большие люди, маленькие. Гуляют, бегают, прыгают, говорят, смотрят, слушают. Смешливые, барные. Красные. Короткие. Женщины бывают добрые, говорящие, светлые, меховые, горячие, красивые, ледяные, мелкие. Бывают еще люди без усов. Люди бывают сидячие, стоячие, горячие, теплые, холодные, настоящие, железные. Люди идут домой. Люди ходят в магазин. Люди играют на пианино. Люди играют на рояле. Люди играют на гармошке. Люди идут на Плеханова. Люди стоят возле дома. Люди терпят. Люди пьют воду, чай. Люди пьют кофе. Люди пьют компот. Пьют молоко, пьют морс, пьют кефир. Заварку. Пьют еще квас, лимонад, спрайт, фанту. Едят варенье, сметану. Люди думают, молчат. Больные и здоровые. Становятся водоносами, водовозами. Люди в корабле, в самолете, в автобусе, в электричке, в поезде, в трамвае, в машинке, в вертолете, в кране, в комбайне. Люди живут в домиках, в комнате, на кухне, в квартире, в коридоре, в ванне, в душе, в бане. Люди уходят, выходят, бегают, люди еще катаются, плавают, купаются, кушают, едят, умирают, снимают носки. Люди слушают радио. Люди не терпят. Люди едят. Говорят. Люди лохматятся. Писают, какают. Люди переодеваются. Читают. Смотрят. Мерзнут. Купаются. Покупают. Греются. Стреляют. Убивают. Считают, решают. Включают, выключают. Люди еще в театре. Катаются на санках. Волнуются. Курят. Плачут, смеются. Звонят. Нормальные, гарные, озорные. Люди спешат. Ругаются. Веселые. Серьезные. Люди барабанят и громыхают. Не лохматятся. Теряются. Рыжие. Глубокие. Люди сдирают кожу. Люди ремонтируют домик, сарай. Люди терпят. Люди рисуют, пишут. Лесные. Люди колют дрова, пилят, топят. Люди еще здороваются, говорят, прыгают, бегают. Люди конечные. Люди летают.



* * *

Я как человек занимающийся проблематикой взрослых людей с интеллектуальной инвалидностью понимаю что наши проблемы касаются только нас (родителей, родственников и педагогов)

Так же, как я не часто думаю о том, какое количество мусора плавает в тихом море. Я конечно об этом знаю, но как содействовать кроме как не покупать пакеты.

И вероятно это нормально.

Чем дольше я работаю в этой сфере, я понимаю как же у нас все плохо, какие у нас плохие условия для такого бизнеса, как наш, как плохо, что нет государственной системы.

Но это все забывается, когда я смотрю на людей, которые всю жизнь работают с людьми с особенностями в развитии, которые делают что то крутое, просто так. По зову сердце.

Но как я вижу - системы нет. Мой дорогой Ruban Pavlo сказал, что нужен большой координационный центр. И это самая большая нужда для нашей работы. Где будут работать как врачи, так и лечебные педагоги, сопровождающие, социальные педагоги и психологи.

Сейчас я и моя небольшая команда запускаем общественную организацию, которая будет трудоустраивать взрослых людей с инвалидностью на разные предприятия. Внедряем это с любовью к обоим сторонам.

Уже есть несколько работодателей, и все они в предвкушении первого рабочего дня с человеком с особенностями. Мы боимся ещё больше. Хотя Good Bread дал мне огромный опыт в этом.

Мы уже пишем методологию Академии Сопровождающих, в которой будут учится крутые сопровождающие, которые потом будут трудоустроены на лучшую и самую сложную работу в их жизни.

Нам нужны люди в команду. И не важно ты доктор наук или человек, который никогда не видел человека с особенностями в развитии.

Нужны хорошие люди, которые хотят что то менять.

Если хочешь быть с нами - пиши в Фейсбук.

Кто не смог прийти но очень хочет кексов, вам сюда: http://goodbread.kiev.ua/







