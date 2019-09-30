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Совет Европы будет праздновать 70-летие без Украины

В Страсбурге представители Украины решили не участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Консультации в Страсбурге с коллегами из группы Балтик + (Литва, Латвия, Эстония и Грузия). Приняли следующие общие решения: не участвовать в праздновании 70-летия Совета Европы ", - пишет Гончаренко.

Первой Украину в этом вопросе поддержала грузинская делегация.

Кроме этого, "было решено не принимать участие в открытии сегодняшней сессии ПАСЕ; в 12.00 провести встречу с Госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели где Моншален; после этой встречи вновь провести консультации о дальнейших совместных действиях", - сообщил нардеп.

Напомним, в Страсбурге 30 сентября открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 4 октября.



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