Зеленский пообещал в дела Трампа больше не вмешиваться

В Офисе Президента сообщили, что не будут вмешиваться во внутреннюю политическую кухню Соединенных Штатов. Об этом сообщил помощник Президента Украины Андрей Ермак, комментируя скандал вокруг президента США Дональда Трампа.

"Я не считаю, что президент Зеленский сделал какую-то ошибку во время визита. Сегодня эта беседа - это часть истории. Сегодня уже президенты во время своей встречи обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа. На сегодняшний день мы имеем расписание и задачи по подготовки уже официального визита", - сказал Ермак.

Также помощник Президента добавил, что ситуация с Соединенными Штатами досталась нынешней власти в наследство, и она непростая.

"Это внутренние дела США. Мы видим в США нашего друга, нашего стратегического партнера. То, что происходит там - это их внутренняя политическая кухня. Мы не будем никоим образом в этом участвовать. Наша дружба и наша поддержка двухпалатная. Она есть, она очень мощная, и я уверен, что она будет такая и в дальнейшем", - добавил Ермак.

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

Источник: unn







