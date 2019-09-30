Проекты или прожекты: 1 млн рабочих мест и рост ВВП на 40%

Премьер Алексей Гончарук, к 2025 году рассчитывает нарастить ВВП на 40%, создать 1 млн рабочих мест и привлечь в страну $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Также чиновники намерены привести в хорошее состояние 24 тысяч километров основных дорог, построить 5 глубоководных портов и 15 аэропортов. Тем самым они готовят фундамент для вступления Украины в ЕС и НАТО.

Амбициозный план уже утвержден.

Среди прочего выделяют такие приоритеты:

* обеспечить каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума;

* сократить уровень загрязнения окружающей среды минимум на 20%;

* сделать демографический тренд позитивным;

* в Кабмине также уточняют, что новые поступления в бюджет правительство будет распределять по принципу 70/30, где 70% будут инвестироваться в экономику, а 30% потратят на социальное обеспечение.

Вместе с тем чиновники отмечают, что этих планов достигнуть будет непросто, поскольку нашей стране сегодня свойственны следующие негативные тенденции:

* государство обязано тратить треть бюджета на возвращение и обслуживание долгов;

* в Украине сегодня почти полностью изношенная инфраструктура;

* неэффективное коммунальное хозяйство, из-за которого мы тратим громадную долю энергоресурсов;

* слабая экономика при сильных монополиях и неформальных группах влияния;

* угрожающая демографическая ситуация и прочее.

Источник: finance







