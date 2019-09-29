Министр инфраструктуры Криклий обиделся на читателей, зрителей и журналистов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обиделся на зрителей, которые смотрели его интервью Радио Свобода, где обсуждались его первые шаги на посту, и журналистов, которые его поняли не так, как он, вроде бы, хотел.

В частности, упомянуто было о "легальных перевозках" с фактической границы с аннексированным Крымом, что вызвало удивление даже в лояльных СМИ. Министр рассказал, что строятся КППВ на линии пересечения, а также обсуждается проведение конкурса перевозчиков, которые будут везти людей туда и обратно, а также рассматривается возможность железнодорожных перевозок.

В частности, Криклий сказал:

"КПВВ - конечно, что мы строим. Сейчас через определенные проблемы нам передали это строительство, и заказчиком стала "Укрзализныця ". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена ​​Президентом задача, это все построится - КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Министр добавил:

"Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции". По его словам, конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть "с нашим участием». Правда, министр не сказал, что за "местная власть" будет проводить конкурсы на перевозчиков - оккупационная в Крыму или местная областная.

Неточность формулировок или намеренно завуалированное стремление узаконить эти перевозки и, вместе с ними, "граница" с Крымом, вызвали возмущение в обществе и массу негативных отзывов.

Министру даже пришлось на своей странице в Фейсбуке оправдываться и доказывать, что он "не сепаратист", потому что, как он написал, даже родная мама не поняла, что он имел в виду не восстановление железнодорожных перевозок, а создание условий для тех, кто пересекает линию разграничения.

"По поручению Президента Украины завершается строительство КПВВ «Чонгар» и «Каланчак». Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторяю, украинские перевозчики исключительно по Украине. Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине. Кто хоть раз был на Чонгаре, а не борется за осовбождение Крыма исключительно с дивана в Фейсбуке, поймет", - написал Криклий, на что в комментариях сразу же получил вопрос, где он служил, если не относит себя к "диванным бойцам".

Острый вопрос по Крыму не снимут никакие усовершенствования "линии пересечения", а, скорее, преобразуют временное в постоянное - с помощью тех, кто считает, что неважно, "чей Крым".

Источник: InfoKava

41:53