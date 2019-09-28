Певец Винник решил добавить себе популярности и попал в "Миротворец" за поддержку фанатов Путина

Кумир украинских "волчиц" певец Олег Винник внесен в базу "Миротворца". Как известно, туда попадают те, кто является активным украинофобом, поддерживает оккупацию Украины или поддерживает оккупантов тем или иным способом.

Поводом для внесения в базу "Миротворца" популярного певца стало его участие в российском пропагандистском проекте, призывающим к миру между украинцами и россиянами, несмотря на развязывание Россией войны против Украины и оккупации ее территорий, сообщает пресс-служба организации.

"Российские звезды, которые поддержали силовой захват российскими войсками Крыма, а потом российскую агрессию в Донбассе, сняли издевательский клип, в котором поют о том, что хотят мира. В этом ролике появился также украинский певец", — отметили в "Миротворце".

То есть, Винник сознательно принял участие в одном клипе с теми, кто поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Отметим, Винник - не единственный украинский певец, который делает вид, что не понимает, что пока российские военные будут присутствовать в Донбассе, пока Крым будет аннексирован, пока будут существовать поддерживаемые Россией "ДНР" и "ЛНР" и гибнуть наши воины, ни о каком "мире"и речи быть не может. Но жажда популярности и, чего греха таить, большие гонорары делают своё. И поэтому украинец спокойно появляется рядом с теми, кто поддерживает антиукраинские настроения в России и террористиов - в Украине, предпочитая считать себя "вне политики".

Известно, что инициатором проекта стала российская группа МИР 519. Именно этот коллектив предложил своим коллегам присоединиться к своеобразному флешмобу и публично призывать людей к "мирному сосуществованию". Первые ролики появились 21 сентября, начиная с обращения группы МИР 519.

"Мы, как и все артисты, которые поддержали нашу идею, уверены, что музыка – это язык мира и согласия. Она едина, и неважно, на каком континенте ты живешь, на каком языке разговариваешь, какой у тебя цвет кожи, мировоззрение, религия или социальный статус", – говорится в анонсе флешмоба.

Такой проект решил поддержать и Олег Винник. Сейчас он является единственным украинским певцом, примкнувшим к скандальному флешмобу. Как и все его российские коллеги, Олег Винник записал видео, в котором заzвил о желании жить в мире. Чтобы подчеркнуть свое происхождение, артист говорил на украинском и в конце ролика призвал всех к миру на языке оккупантов.

Источник: ZN.UA, InfoKava, 24 канал