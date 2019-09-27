Режиссеру Сергею Лознице вручили государственную премию имени Александра Довженко

Режиссер Сергей Лозница получил Государственную премию имени Александра Довженко за фильм «Донбасс».
Об этом сообщает Госкино.
Так, премию вручили 26 сентября на основании указа президента — за создание игрового, полнометражного фильма «Донбасс». Ее вручил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
На церемонии вручения Лозница поблагодарил творческую команду и всех причастных к созданию «Донбасса».
«Для меня большая честь получить такую важную государственную награду. За свою 24-летнюю кинодеятельность я снял 25 фильмов, но это первая моя лента, созданная при поддержке Госкино. Это стало возможным благодаря тем изменениям, которые произошли в украинской киноиндустрии за последние пять лет. Система государственной поддержки кино, которая существует сейчас, показала свою жизнеспособность, и я надеюсь, что в дальнейшем ее будут только улучшать», — сказал Лозница.