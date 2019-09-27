Курс валют

Новости

Все новости
Политика
Вчера, 21:16
154
Версия для печати

Глава российского МИД Лавров похвалил Зеленского в своем интервью

Министр иностранных дел Сергей Лавров похвалил президента Украины Зеленского за то, что он "вне контекста ситуации в Донбассе" провел обмен удерживаемыми на территории России и Украины лиц, подозреваемых в преступлениях в отношении той или иной страны.

Президент Украины удостоился похвалы  за прямой контакт с Путиным в пространном интервью главы российского МИД изданию "КоммерсантЪ".

Из сказанного об обмене можно было подумать, что обменивали исключительно граждан России на граждан Украины, тогда как российская сторона получила, преимущественно, граждан Украины, в свое время предавших Родину и выступавших против Украины - эти имена известны.

В интервью затронуты также Минские договоренности, и, по словам Лаврова, Украине ничего не остается делать, как признать особый статус ОРДЛО ("самопровозглашённых республик") и провести выборы, которые их интегрируют в Украину.

Глава МИД России решил, что украинские законы менее важны, нежели мнение кучки террористов из "ДНР" и "ЛНР".

Из его слов также следует, что позиция украинской стороны на данный момент довольно шаткая и неуверенная, однако Россия намерена добиваться . Лавров открытым текстом сказал, что Донбасс - "это очень похоже на Приднестровье", в плане особого статуса.

В обязательном порядке, как это принято во всей российской политике, в негативном плане Лавров вспомнил и пятого президента Украины Петра Порошенко, который во многом не дал возможности России поступать так, как ей хотелось.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Украинское кино в списке громких премьер осени. Видео
Мы обретаем своё кино: смотрите трейлер украинского экшена "Захар Беркут". Видео
Беспилотные тапочки и одеяло с климат-контролем: топ изобретений для быта. Видео
Медиафорум и Богдан. Что должны осознать украинские журналисты
На Донетчине прошел всеукраинский фестиваль греческой культуры Мега Юрты
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт