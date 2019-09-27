Глава СНБО Данилюк уходит (не уходит) в отставку

Глава СНБО Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности. Сообщение об этом появилось на странице Офиса президента в Фейсбуке.

Сообщается, что Данилюк написал заявление перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США .

"Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев", - говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что Данилюк уходит в отставку. Сам глава СНБО иронично отреагировал на опубликованную информацию и спросил у своих подписчиков в Facebook, есть ли идеи относительно его трудоустройства.





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В СНБО вначале отрицали информацию об отставке Данилюка.

"Мы знаем об информации, которая появилась в СМИ. Сейчас Александр Данилюк есть на рабочем месте и работает. Это все, что мы можем сказать. Спасибо за понимание", - сообщили в пресс-службе СНБО.

По слухам, которые сразу же распространились по соцсетям и СМИ, Данилюку прочат место посла либо в США, либо в Великобритании. Однако такая скорая ротация (если это правда) на самых серьезных должностях страны не приводит к позитивным результатам.

Впрочем, у украинцев уже есть опыт "заявления об отставке" Андрея Богдана, который оказался странноватым доморощенным фейком, исходившим от самого Богдана.

(Обновлено) Через час после сообщения Офиса президента сообщение уточнилДанилюк.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что остается на работе до решения президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в Facebook.

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Кроме этого, в Офисе президента сообщили, что перед началом визита Зеленского в США Данилюк написал заявление об увольнении.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал он.

Отметим, в комментарии в Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что Данилюк сейчас на рабочем месте и и работает.

Данилюк на этом посту четыре месяца. Зеленский назначил его секретарем СБНО 28 мая 2019 года. В команде Зеленского он отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковскую деятельность.

Еще раньше президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Источник: InfoKava, РБК-Украина



