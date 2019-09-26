Решения судов по делам о Приватбанке могут подорвать доверие инвесторов к Украине - Николайчук

НБУ опасается оттока инвестиций из-за удовлетворения исков Коломойского против регулятора.
Решения судов по делам о национализированном Приватбанке, которые изменят действующий статус-кво, подорвут доверие инвесторов к Украине и негативно скажутся на инфляции и девальвации гривни.
Об этом сообщил бывший глава монетарного департамента Национального банка Украины, а ныне заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью «НВ».
«Но, естественно, в любом случае решение не в пользу сохранения статус-кво, конечно, будет фактором, который очень серьезно подорвет доверие инвесторов к украинской экономике, к украинской власти, существенно ухудшит настроения населения, бизнеса и тому подобное. Конечно, в такой ситуации можно ожидать серьезного ухудшения и инфляционных и девальвационных ожиданий», — сообщил Николайчук в ответ на вопрос о последствиях решения суда по национализированному Приватбанку в пользу Коломойского.
Он отметил, что сейчас вариантов развития ситуации с Приватом может быть множество, а затем могут быть совершенно разные сценарии развития событий с учетом различных судебных решений.
Отметим, что слушания по делу по иску Игоря Коломойского по делу Приватбанка назначили на 1 октября.
Напомним, что за несколько дней до выборов суды приняли сразу три решения в пользу бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского. Так, 18 апреля — за три дня до второго тура выборов — Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации Приватбанка.
Позже Окружной административный суд Киева принял еще одно решение в пользу Коломойского, отменив решение Нацбанка по определению перечня связанных с банком лиц.
20 апреля Печерский суд Киева отменил имущественное поручительство Коломойского по кредитам, которые Национальный банк выдал Приватбанку в 2013 году. Общая сумма кредитов составляет 9,2 миллиарда гривень ($366 млн). Впоследствии Коломойский подал 5 исков об отмене своих долгов.
17 сентября издание Financial Times опубликовало статью, в которой предоставило комментарий премьер-министра Украины Алексея Гончарука относительно вероятного компромисса с Игорем Коломойским по Приватбанку. Сам Гончарук такое заявление опроверг.
13 сентября Коломойский заявил о появлении «окна возможностей» в заключении мирового соглашения с Приватбанком.
«Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она не может быть вечно напряженной. Сегодня хорошее окно возможностей», — добавил Коломойский.
Ранее Коломойский заявлял, что хочет получить от государства компенсацию за национализацию Приватбанка в размере 2 миллиарда долларов. Именно в такую сумму олигарх оценил собственный капитал, который он вложил в банк.
Интересно, что партнер Коломойского Геннадий Боголюбов никак обозначает себя в деле с банком, по крайней мере, о нем СМИ почти не упоминают в этом контексте.
Источник: Громадське