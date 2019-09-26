Глава МИД сообщил о безвизовом режиме Эквадора и Украины

Глава украинского МИД Вадим Пристайко собщил в Твиттере, что Украина и Эквадор подписали документы, свидетельствующие о безвизовом режиме двух стран.

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Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com/aqx3YLbt50 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019

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Однако украинцы восприняли эту победную реляцию с некоторым недоумением: дело в том, что и до 2019 года поездки в Эквадор осуществлялись в безвизовом режиме, только при наличии заграничного паспорта - Украина на 2018 год имела такие отношения практически со всеми странами Латинской Америки. Эквадор входил в перечень стран, где можно было пребывать в течение 90 дней без перерыва. Означает ли подписанный документ свободный въезд эквадорцев в Украину, глава МИД не уточнил.