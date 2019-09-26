Умер 22-й президент Франции Жак Ширак

Во Франции в возрасте 86 лет умер бывший президент Жак Ширак, бывший во главе страны с 1995 по 2007 год. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его сына, сообщившего что 22-й президент Франции умер "мирно, в окружении своей семьи".

Во время президентства Ширака срок президентства был уменьшен с семи лет до пяти. После Франсуа Миттерана Ширак стал вторым по продолжительности правления президентом страны - он правил 12 лет.

В 2005 году Жак Ширак перенес инсульт.

В генеалогическом древе Ширака - крестьяне и учителя. В молодости он разделял коммунистические идеи и даже был редактором газеты коммунистов "Юманите". Впоследствии передвинулся на правые позиции. Карьера его была последовательной и успешной. Он был настойчивым и убедительным, если нужно, что не мешало ему быть замешанным в скандалах, за которые он, уже после своего президентства, даже получил условный срок. Обвинения касались его деятельности на посту мэра Парижа: он создал сеть фиктивных рабочих мест, заработная плата от которых шла в фонд его политической партии.

Учитывая давность преступления и плохое состояние здоровья экс-президента, его приговорили к двум годам условно (могло быть до 10 лет тюрьмы) и символическому штрафу в 1 евро (могло быть 150 тысяч евро).

Во внутренней политике традиционный правый либерализм (низкая налоговая ставка, отсутствие контроля цен) сочетался при нём с определённым государственным вмешательством в дела бизнеса. Критики обвиняли Ширака в непоследовательности экономической политики и невыполнении предвыборных обещаний, а также в том, что (особенно на втором сроке) в стране расцвела коррупция в госаппарате.

Во внешней политике отличался симпатией к странам постсоветского пространства и даже имел награды - от России, Украины, Азербайджана - за тесное сотрудничество.

Источник: InfoKava