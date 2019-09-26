Нацсовет отказался продлить лицензию телеканалу "112 Украина"

У телеканала "112 Украина" забрали лицензию - эта довольно ожидаемая новость стала явью.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина". Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацрады.

На сегодняшнем заседании рассматривалось дело пяти региональных компаний, которые ретранслировали эфир "112 Украина". В Нацраде утверждают, что они выиграли конкурсы во многих областях, оставив зрителей без региональной журналистики.

Кроме того, член Нацрады Сергей Костинский, зачитывая проект решения, заявил, что "112 Украина" систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений. На отказ в продлении лицензии Нацрада пошла, так как телеканал не устранил нарушения с 2014 года, просто проигнорировав их.

Источник: РБК