Рада отсрочила введение регистраторов расчетных операций

Закон, принятый Верховной Радой, повышает годовой лимит дохода для второй группы плательщиков единого налога с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1053-1 "О внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Об этом сообщила пресс-служба парламента.

За закон проголосовало 237 нардепов.

Как сообщила пресс-служба парламента, документ вносит изменения в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которыми предусматривается:

* применение программного РРО. Теперь субъект хозяйствования может выбирать, применять ему классический или программный регистратор;

* упрощение регистрации РРО – ее можно будет проводить в электронном кабинете без предоставления регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО, в информационной системе контролирующего органа;

* фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа, позволит легализовать расчетные операции;

* внедрение технологии защиты данных о расчетных операциях;

* усиление ответственности за нарушение порядка расчетных операций в торговой деятельности и предоставлении услуг путем внедрения источника возмещения покупателям (потребителям) части штрафных санкций, примененных по их обращениям.

Закон предусматривает введение регистраторов расчетных операций с 1 октября для рисковых отраслей и с 2021 года для остальных, а также повышает годовой лимит дохода для второй группы плательщиков единого налога с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Источник: gordonua







