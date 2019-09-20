Украинское кино в списке громких премьер осени. Видео

Отечественные кинематографисты представляют полную приключений картину «Фокстер & Макс», которая подойдет для похода в кино всей семьей. Поклонники Брэда Питта увидят его фантастическом фильме «К звездам», а Сталлоне — в боевике «Рэмбо: Последняя кровь». Кира Найтли проявила свои таланты в драме «Государственные тайны».



«Фокстер & Макс»

(0+, Украина, Pronto Film, приключения, фантастика, бюджет — 40 миллионов грн)

Фильм снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко (сериал «День рождения буржуя»). Сценарий написал его супруга Анастасия Матешко.

12-летний школьник, сбежав из дома, рисует под мостом граффити — симпатичного пса. Внезапно собака оживает и оказывается, что это наноробот с невероятными способностями и неограниченными возможностями. Вот только теперь за необычным псом и его другом-мальчиком охотится злодей. Он жаждет заполучить секретные технологии, которые использовались при создании собаки.

Съемки фильма проходили в Киеве в 2017 году. Практически все финансирование обеспечило Госкино Украины. Фильмом уже заинтересовались иностранные прокатчики.





«К звездам»

(12+, США, 20th Century Fox, фантастика, бюджет — 80 миллионов долларов)

Фильм снял американский режиссер и сценарист Джеймс Грэй. По его словам, в основу картины частично положена знаменитая повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Одним из продюсеров стал Брэд Питт. Он же исполнил главную роль. Знаменитый актер играет астронавта, который отправился в опасное путешествие в поисках своего отца, пропавшего без вести в ходе изучения инопланетных цивилизаций. Эту роль сыграл обладатель премии «Оскар» Томми Ли Джонс («Беглец»). В картине также снялись Дональд Сазерленд («Лучшее предложение»), Лив Тайлер («Властелин колец»), Рут Негга. Кстати, Негга и Питт уже работали вместе в фильме «Война миров Z». А Ли Джонс и Сазерленд снимались в картине «Космические ковбои».

О начале работы над фильмом Грэй заявил еще в мае 2016 года во время Каннского международного кинофестиваля. А премьера картины состоялась 29 августа 2019 года на фестивале в Венеции, хотя изначально заявлялась другая дата — 11 января. Затем ее перенесли на 24 мая, но в итоге ждать пришлось еще три месяца.

Западные СМИ полагают, что «К звездам» в первый уик-энд проката соберет только в США и Канаде не менее 20 миллионов долларов.





«Рэмбо: Последняя кровь»

(16+, США, Lionsgate, боевик)

В 1982 году в США вышел фильм «Первая кровь», который сделал Сильвестра Сталлоне одной из главных звезд боевиков в мировом кинематографе. Он сыграл ветерана вьетнамской войны, который вынужден взяться за оружие у себя на родине, чтобы защититься от полицейского произвола. Картина, снятая режиссеромТедом Котчеффом, стала культовой во всем мире, включая Советский Союз, хотя и была запрещена по идеологическим соображениям. Сначала «Первую кровь» смогли увидеть только счастливые владельцы видеомагнитофонов. Потом, спустя несколько лет, ее крутили, часто исподтишка, в видеосалонах в каждом городе на необъятных просторах СССР. В мировом прокате картина собрала 125,2 миллиона долларов при бюджете 15 миллионов долларов.

Джон Рэмбо так полюбился зрителям, что уже в 1985 году появилось продолжение — «Рэмбо: Первая кровь 2». Герою Сталлоне приходится снова отправиться во Вьетнам, чтобы вытащить оттуда удерживаемых в плену американских солдат. Эту картину снял Джордж Косматос. Сборы составили уже 300,4 миллиона долларов (при затратах в размере 25,5 миллиона долларов). Стало ясно, что Голливуд нашел золотую жилу.

«Рэмбо III» (режиссер Питер Макдоналд) появился в 1988 году. Джон оказался в этот раз в Афганистане. И это превратило трилогию в одно из самых ругаемых советскими критиками голливудских творений. Бюджет третьей части вырос до 63 миллионов долларов, а вот сборы упали. Они составили 189 миллионов долларов. Было решено поставить точку. Однако спустя ровно 20 лет Сталлоне вернулся к своему знаменитому персонажу.

«Рэмбо IV» снял сам Сильвестр. Он решил, что Джон должен поселиться в тихом месте далеко от Америки. И отправил своего героя в Таиланд. Но и там ветерану Вьетнама нет покоя. Ему приходится спасать христианских миссионеров. На съемки ушло 50 миллионов долларов. Фильм принес 113,2 миллиона долларов.

Казалось, история на этом завершилась. Но Сталлоне так не думал. Через 11 лет он выпускает «Последнюю кровь», явно намекая в названии, что теперь уж точно прощается с Рэмбо. Действие происходит в Мексике. И снова попытка уединиться в тихом месте (теперь это ранчо в Мексике) оборачивается крахом — у Рэмбо пропала племянница. Девушку похитили по приказу главаря одного из наркокартелей…





«Государственные тайны»

(16+, США — Великобритания, IFC Films, триллер)

Фильм основан на реальных событиях. История эта началась в 2003 году, и до сих пор в ней не поставлена точка. Сотрудница британской разведки Кэтрин Ган узнала о проведении незаконной операции, организованной совместно спецслужбами США и Великобритании. Речь шла о шантаже дипломатов из ряда стран мира, целью которого было заставить их проголосовать за резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении Ирака. Этот документ фактически давал Соединенным Штатам право военного вторжения в Ирак. Ган сделала так, что об операции спецслужб узнали СМИ…

Работа над фильмом началась в 2016 году. Был утвержден актерский состав. Он включал в себя Гаррисона Форда, Моргана Фримена, Энтони Хопкинса, Пола Беттани. А на роль Кэтрин Ган была приглашена Натали Дормер. Однако после этого все замерло. К проекту вернулись только в 2018 году уже с другими актерами. Главную роль исполнила Кира Найтли («Пираты Карибского моря»). С нею снялись известные актеры Ральф Файнс («Английский пациент») и Мэтт Смит («Терминатор: Генезис»). Мировая премьера картины состоялась зимой нынешнего года в рамках крупнейшего в мире фестиваля независимого кино Sundance в США. Критики отметили замечательную игру Найтли, но в остальном дали картине средние оценки.





«Паваротти»

(16+, США — Великобритания, CBS Films, документальный фильм)

Известный американский режиссер Рон Ховард («Аполлон-13», «Игры разума») снял фильм о легендарном итальянском теноре Лучано Паваротти. Вдова певца Николетта Мантовани предоставила Ховарду полный доступ к семейным архивам. В результате у него получилась история о времени, когда жил певец. Зрители увидят принцессу Диану, режиссера Спайка Ли, Пласидо Доминго, Боно, Стиви Уандера, Хосе Каррераса и даже Энрико Карузо.

Фильм с успехом прошел на Западе, собрав 6,4 миллиона долларов, что является отличным показателем для документальной ленты.





Источник: fakty







