Пенсионеров ожидает очередное потрясение: их опять будут проверять

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о верификации пенсий и других государственных выплат. Об этом сообщили в информационном управлении аппарата парламента.

Законопроектом предлагается ввести верификацию государственных выплат — пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Так, верификация государственных выплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

«Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных», — указано в сообщении.

Напомним: в 2020 году в Украине запланирован рост минимальных пенсий на 8% (с 1638 грн до 1769 грн), тогда как до конца текущего года они должны вырасти на 12−17%. Об этом говорится в проекте Государственного бюджета на 2020 год.

Известно также, что на социальные выплаты в бюджете 2020 запланировано меньше средств именно в рассчете на результаты предстоящих проверок.

Неудивительно, что пенсионеры и малоимущие граждане Украины в стрессе от такого решения, потому что помнят: всякое решение Кабмина выполняется местными чиновниками, которые допускают много ошибок и часто пенсионеры после проверок остаются без пенсий, а малоимущие - без помощи от государства...

Источник: fakty







