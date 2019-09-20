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20-09-2019, 22:00
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Европейский Парламент обвинил Россию в развязывании Второй Мировой Войны

Европейский парламент принял резолюцию о Пакте Молотова-Риббентропа, которая была подготовлена по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а также в связи с участившимися попытками "фальсификации истории со стороны России". В ней подчеркивается, что Вторая мировая война была развязана не только нацистской Германией, но и СССР.

Резолюция была подготовлена по инициативе Литвы при поддержке польских евродепутатов.

В принятой ЕП резолюции говорится о событиях времен начала Второй мировой войны, а также подчеркивается, что эта война была развязана не только нацистской Германией, но и СССР. Принятый документ также призывает Европейскую комиссию решительно реагировать на любые попытки отрицания этих фактов Кремлем.

Резолюция содержит много интересных и важных положений, которые ссылаются на известные исторические факты, а также указывают на то, как вследствии развязанной войны изменилось общество, прежде всего, в Центральной и Восточной Европе.

Источник: polskieradio



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