Институт Нацпамяти будет продолжать работу, но без Вятровича

В Кабмине решили, что Институт национальной памяти останется в статусе органа государственной власти, а его работа не изменится. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Ключевые направления работы Института останутся неизменными. Мы достроим Мемориал героев Небесной сотни и Музей Революции достоинства, продолжим создание Архива национальной памяти», - заявил Гончарук.

Он добавил, что Украина оставит за собой лидерство в сфере свободного доступа к архивам советских спецслужб. И пообещал, что Институт в дальнейшем будет оставаться в статусе органа государственной власти.

Вятровича премьер поблагодарил за работу и достижения и... - уволил!

Экс-руководитель Института Владимир Вятрович во время общения с гражданами, которые пришли его поддержать в здание учреждения, сказал, что надеется на продолжение работы института над важными проектами:

"Я думаю, что та работа, которую проводил Институт национальной памяти, будет продолжена... Потребность в этом очень велика. Во-первых, это продолжение... популяризации украинской истории. Мы начали разворачивать территориальные представительства Института национальной памяти, я считаю, что такие представительства должны быть в каждой области, потому что мы должны учитывать региональную специфику. С другой стороны, должны быть завершены два важных больших проекта, которые были нами начаты, но в силу физических возможностей не могли быть завершены в течение 5 лет. Речь идет о создании Музея Революции Достоинства и мемориала Героев Небесной сотни", - сказал Вятрович.



Напомним

Владимир Вятрович, кандидат исторических наук, возглавлял Украинский институт национальной памяти в течение 5 лет (2014-2019). В 2008-2010 годах возглавлял Архив СБУ и рассекретил бывшие архивы КГБ. В 2010-2011 годах работал в Украинском научном институте Гарвардского университета. Автор и соавтор 14 книг по истории освободительного движения и Второй мировой войны. Преподавал в Украинском католическом университете и Киево-Могилянской академии, возглавлял ученый совет Центра исследований освободительного движения, член наблюдательного совета Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого". Инициатор декоммунизацийного пакета законов.







