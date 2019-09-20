Кофе и молоко помогают спастись от онкологии

Исследование австралийских специалистов показало, что до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием. Чтобы сделать рацион более здоровым, специалисты советуют снизить в нем количество жирного и обработанного мяса, а взамен - пить кофе и молоко, пишет Medicalxpress.

Эксперты уверены, что именно молоко и молочные продукты, жирная рыба и кофе - могут снизить риск проблем с онкологией.

«Исследование при участии пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более, часть из которых были с молоком...», - рассказали ученые.







