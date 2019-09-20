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Политика / Власть
20-09-2019, 19:00
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"Это треш!" - Гончарук перезагружает Геокадастр для рынка земли

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал увольнение руководства Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Соответствующее заявление премьер сделал во время встречи с аграриями.

"Мы понимаем, что для успешного завершения этой реформы нам нужно навести порядок в Государственном земельном кадастре. То, что сейчас там происходит, - это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры, я исхожу из этого. На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство Государственного земельного кадастра", - отметил он.

Источник: podrobnosti



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