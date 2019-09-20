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Политика / Криминал
20-09-2019, 18:00
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В сентябре возросло количество преступлений против населения ОРДЛО - данные разведки

На временно оккупированных частях территории Донецкой и Луганской областей с начала сентября текущего года существенно увеличилось количество преступлений и правонарушений, совершенных против местного населения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ с начала сентября текущего года существенно увеличилось количество преступлений и правонарушений, совершенных против местного населения", - говорится в сообщении.

В частности, российские наемники, угрожая оружием и применяя физическую силу, грабят местных предпринимателей, совершающих кражи имущества жителей населенных пунктов, в которых располагаются подразделения оккупантов.

"Значительный рост на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей числа пострадавших местных жителей вызвано, в первую очередь, протекционистским отношением российско-оккупационного командования в военных преступников, получивших российские паспорта и, прикрываясь российским гражданством, избегают ответственности за совершение преступлений и правонарушений", - отметил Максим Праута.

Так, заявления о совершенных военными преступниками физическом насилии и побоях, в том числе в отношении женщин и подростков, за якобы нарушение «комендантского часа», как правило, даже не регистрируются так называемыми местными правоохранителями.



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