Во всем мире прошел Международный марш за климат

Сегодня во всем мире прошел Климатический марш, в котором приняли участие миллионы людей, сообщает The Guardian. В Австралии, к маршу присоединились 300 000 человек. В свою очередь CNN сообщает, что в Нью-Йорке более чем миллиону школьников разрешили не пойти в школу, а пойти на Марш, если родители не будут возражать.

Напомним, Международный марш за климат прошел и в Киеве. Активисты собрались в центре столицы, чтобы выразить свою позицию относительно загрязнения окружающей среды и выбросов парниковых газов, связанных с изменениями климата.

С лозунгами «Один градус меняет все», «Изменим систему, а не климат», «У нас нет запасной планеты» и плакатами в поддержку защиты климата, участники прошли от Михайловского собора до Европейской площади, оттуда - к Кабинет министров и завершили марш у Офиса президента.

Как сообщает организация "350.org - Украина", организовавшая событие, митингующие - среди них много молодежи - передали представителю ОП письмо со своими требованиями.







