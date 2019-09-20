Бюджетные проблемы: дырки 2019 года и старые заплатки для 2020

Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на следующий год для дальнейшей работы. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков после завершения представления проекта Государственного бюджета на 2020 год, сообщает пресс-служба КМУ.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что во время обсуждения проекта Государственного бюджета на 2020 год в него будут вноситься изменения, предложенные народными депутатами, а также Министерством развития экономики после просмотра макропрогнозов.

Согласно проекту Государственного бюджета на 2020 год, правительство планирует привлечь 222,6 млрд грн на совместные с иностранными государствами инвестиционные проекты, сообщила Маркарова. По ее словам, на 2020 год также запланировано привлечь 22 млн гривен для реализации совместных с иностранными государствами, финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями инвестиционных проектов.

Доходы в проекте бюджета предусмотрены на уровне 1 079,5 млрд грн. Расходы должны составить 1 170 млрд грн. При этом она добавила, что в фокусе Госбюджета-2020 безопасность и оборона, инфраструктура и дороги, а также развитие человеческого капитала (реформы образования и медицины).

Напомним, проект Государственного бюджета-2020 базируется на макроэкономических показателях, которые были заложены предыдущим правительством, заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Именно в этом и обвиняет действующее правительство Тимошенко.

Государственный бюджет Украины на 2020 год, считает она, в точности повторяет бюджеты времен Петра Порошенко:

"Это не бюджет развития, не бюджет детенизации, не бюджет окончания эпохи бедности. Это бюджет - такой же, как в предыдущие пять лет. Те же стандарты бедности, те же недопустимые тарифы", - заявила она.

Среди главных проблем она назвала следующие:

1) налоговое давление на бизнес и экономику не ослаблен;

2) теневая экономика не ликвидирована;

3) огромный внешний долг не реструктуризирован и не сокращен;

4) минимальные пенсии и зарплаты - вдвое меньше реального прожиточного минимума. Тарифная сетка для медиков и педагогов не применяется;

5) тарифная политика практически не меняется. Дешевый газ собственной добычи не отдают людям..."

В свою очередь Тимошенко предлагает пакет своих законопроектов для исправления ситуации: о детенизации; деофшоризации экономики, прекращения контрабанды; о применении реальных размеров прожиточных минимумов при начислении выплат гражданам; пакет законопроектов об уменьшении тарифов для людей за счет потребления газа собственной добычи и тому подобное.



Опасно и то, что есть большие проблемы с бюджетом этого года.

Представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук заявила, что из-за укрепления курса национальной валюты Государственный бюджет 2019 недополучает значительные средства и уже просел на 10%:

"Да, у нас доллар по 28,80, как был заложен накануне, и то, что сейчас доллар удерживается на низкой отметке, наоборот, плохо отражается на бюджете, потому что мы имеем меньше денежной массы, а у нас гривна, а не доллар, и если мы не имеем поступлений в бюджет - у нас уже бюджет проседает на 10%, и это зависит от рынка", - отметила Верещук.

По ее словам, недостаточное количество денег влияет на способность государства выплачивать пенсии и зарплаты. Впрочем, как отметила нардеп, такая ситуация не стала основанием для пересмотра макроэкономических показателей в бюджете, и в проект госбюжет 2020 все равно заложен высокий курс доллара - на уровне 28,80 грн / долл.

"Это тот макроэкономический показатель, который закладывался в мае, его сейчас изменить нельзя - его можно изменить, так сказать, с ходу. И для того, чтобы изменить заложенный курс, должны быть основания - импорт, экспорт, должно измениться очень многие показатели, всю машину государственную развернуть и привязать к доллару по 24, а через несколько месяцев снизятся мировые цены, и доллар - опять будет по 29. Так нельзя. И, я думаю, госпожа Маркарова понимает, что делает ", - добавила парламентарий.

Проблем с бюджетом добавляют и местные советы: они использовали лишь около трети средств, предусмотренных местными бюджетами на капитальные расходы, тогда как на депозитах они разместили 7,7 млрд грн. Об этом сообщила Оксана Маркарова во время представления проекта Государственного бюджета на 2020 год.

"По состоянию на сегодня на Едином казначейском счете насчитывается 72,4 млрд грн средств местных бюджетов, 7,7 млрд грн лежит на депозитах. Из 103,4 млрд грн капитальных расходов собственных средств местных бюджетов использовано на сегодня 34,8 миллиарда. Мы еще распределяем фонд регионального развития...", - отметила министр.

По ее словам, учитывая такие показатели, необходимо вести дискуссию с местными властями, как повысить эффективность использования средств местных бюджетов. При этом она отметила, что для наведения порядка в этой сфере следует завершить процесс децентрализации.











