Не все диеты полезны, некоторые "правила" стоит игнорировать

Сейчас очень много публикаций о том, как вести здоровую жизнь, что полезно есть утром и вечером, как похудеть и не заболеть от еды. Но не все то, что предлагается, надо воспринимать на веру, так как некоторые правила здорового образа жизни опровергает наука. Итак: какие правила здорового питания стоит игнорировать, вот несколько примеров.



Овсянка

Овсяная каша из цельных зерен - это здоровая пища. Очень полезна для организма. Ее употребление защищает от полноты, повышенного холестерина, проблем с сердцем и инсультов. Однако есть овсянку на завтрак каждое утро - не стоит. В овсе содержатся вещества фитаты. Они препятствуют усвоению кальция. В возрасте после 40 лет не получать кальций в нужном объеме очень вредно. Дефицит негативно сказывается на состоянии волос, ногтей и зубов. Повышается риск остеопороза, при котором кости становятся хрупкими и ломаются даже при незначительных травмах.



Свежие овощи

Есть больше свежих овощей - еще одно из важных правил здорового питания. Это богатый источник клетчатки, усвоить которую в сыром виде без последствий может только очень здоровая и крепкая пищеварительная система. У многих людей поедание свежих овощей ведет к запорам, раздраженного кишечника, вздутию и боли в животе. Поэтому употреблять овощи порой полезнее именно в приготовленном виде - вареными или запеченными. После термической обработки значительно лучше усваивается большое количество витаминов и микроэлементов, содержащихся в овощах.



Сахар

Полный отказ от сахара - физически очень тяжелое испытание для организма, однажды человек все же не выдерживает и срывается, или у него развивается повышенная тревожность, связанная с отношением к еде. По данным американских ученых из Института стволовых клеток при Гарвардском университете, полностью отказываться от сахара вредно. Это может нанести серьезный удар по нормальному функционированию организма. Особенно плохо тотальный отказ от сладкого может повлиять на работу сердца и мозга.



Рыба

Жирную рыбу как источник ценных кислот Омега-3 считают полезной для организма. Лучшей является красная рыба. Но почти вся красная рыба выращивается искусственно на рыбных фермах. Растет в тесноте. Ее кормят антибиотиками и добавками для стимуляции роста. Регулярно есть такую ​​рыбу может быть очень вредно. Лучше есть сельдь или анчоусы.



Похудение

Питаться правильно важно для стройного тела. Многие считают, что лишний вес - это удел тех, кто пренебрегает здоровым питанием. Но увеличение массы тела - сложный процесс. В нем питание - лишь одна из составляющих. Научно установлено, что в организме некоторых людей присутствует генетический сбой, через который блокируется выделение лептина, так называемого гормона сытости, что отключает в гипоталамусе центр голода. Эти люди всегда хотят есть и имеют свойство набирать вес, даже соблюдая все правила здорового питания. Поэтому никакие системы питания им не помогут, проблему решают только инъекции гормона.



Итак, оказывается, не все полезно, что кажется здоровой пищей

Так, фрукты, орехи, зелень и другие, казалось бы, полезные продукты легко могут и навредить нам.

Казалось бы, зеленые листья - что в них вредного? Взять хотя бы шпинат или кале (кудрявая капуста). Они богаты витаминами А, С и К, заряженные антиоксидантами и считаются одними из самых полезных растений.

Однако кроме этих полезных микроэлементов в них содержится еще и оксалат, который может провоцировать образование камней в почках и стать причиной воспалительных процессов в кишечнике.

Источник: gazeta



