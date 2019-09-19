Месть или справедливость: что стоит за "делами" Порошенко

Количество уголовных дел, в которых фигурирует Петр Порошенко, уже измеряется десятками. Но судебную перспективу имеют не все из них, что связано со сложностью доказательства участия президента в преступных действиях. Есть шанс, что "догнать" предшественника Зеленскому не удастся.

В разнообразии уголовных производств, по которым бывшего главу государства Петра Порошенко и его окружение таскают на допросы в Государственное бюро расследований, есть одна, которая, по мнению экспертов-юристов, имеет очевидную судебную перспективу. И именно доведением этого дела до объявления подозрения и передачи в суд заняты как главный преследователь экс-президента, скандальный юрист Андрей Портнов, так и следователи ГБР, расследующие это производство.

Сам Портнов, когда еще в мае, буквально через неделю после своего возвращения в Украину, подавал одно из первых заявлений о возможных преступлениях бывшего главы государства, говорил: "Дело одноэпизодное, осудить Порошенко и Филатова можно за 5-6 месяцев", - заявил Портнов.

Речь идет об уголовном производстве по возможной узурпации власти Порошенко путем присвоения полномочий по назначению членов Высшего совета правосудия. Именно на нее враги 5-го президента возлагают большие надежды.



Суть дела

По мнению Портнова, которое он изложил в своем заявлении в ГБР от 26 мая 2019 года, есть основания утверждать, что Порошенко с целью узурпации полномочий во время хода конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия противоправно изменил ключевые условия конкурса и назначил двух членов ВРП вопреки предусмотренному порядку.

Юрист настаивает, что последовательность действий Порошенко заключалась в том, что он фактически изменил порядок проведения конкурса по отбору членов ВРП и своим указом предоставил самому себе полномочия принимать решения по кандидатам. И этими полномочиями безотлагательно воспользовался - назначил двух новых членов совета. "В результате действий П.А. Порошенко de facto был отменен предусмотренный ст. 9 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" конкурс да еще и во время его проведения", - написал Портнов.

Отягчающими обстоятельствами таких действий он считает то, что в это время существовала судебный запрет Окружного административного суда города Киева подавать на рассмотрение президента список кандидатов для соответствующего назначения, который "преступниками" был проигнорирован.

Портнов предложил ГБР увидеть в действиях Порошенко и его сообщников признаки преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса, где говорится о попытке насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Плюс к тому - статьи 382, ​​предусматривающей наказание за умышленное неисполнение решения суда.

Адвокат Порошенко Игорь Головань отметил, что 5-й президент в показаниях ГБР заявил об отсутствии оснований для открытия производства по назначению членов ВРУ.

Сам же Порошенко в показаниях отметил: "Относительно уголовного производства заявляю, что оно было начато при отсутствии события уголовных правонарушений. Правовые основания для немедленного закрытия уголовного производства подробно приведены в заявлениях моего адвоката Игоря Голованя, представленных следователю и прокурору".

Он также отмечает, что не совершал никаких нарушений законодательства Украины и объективно не располагает информацией "о несуществующих и вымышленных заявителем (Портновым, - ред.) преступлениях".

Тут надо пояснить, что Высший совет правосудия является ключевым органом в системе судебной власти, ведь оказывает влияние на формирование судов, привлечения судей к ответственности, принимает решение об освобождении судьи от должности, дает согласие на задержание судьи или содержание под стражей, решает вопросы финансового содержание судов, органов и учреждений системы правосудия.

То есть это некий мегаорган судейского управления. И фактически весь судебный корпус в Украине находится в зависимости от ВРП. А значит - чувствителен к мысли членов этого совета.

Контроль над членами ВРП дает возможность контролировать всю судейскую систему. И такой контроль всегда был желанным для украинских президентов.

В искушении присвоить себе такой контроль со стороны 5-го президента и пытается уличить Порошенко Портнов.

Хотя Порошенко напоминает, что 30 апреля 2019заканчивался срок полномочий назначенных по квоте президента членов ВРУ. 11 марта он подписал указ по вопросам проведения открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов ВРУ, и конкурсная комиссия отобрала четырех человек: Михаила Исакова, Андрея Василенко, Константина Красовского и Александра Сасевич.

"8 мая 2019 для обеспечения выполнения конституционной обязанности по назначению членов Высшего совета правосудия был издан Указ о внесении изменений в Указ от 11 марта 2019 Указ поступил на подпись через приемную, кто был фактическим исполнителем - мне неизвестно. 13 мая 2019 года, реализуя свои конституционные полномочия и выполняя конституционную обязанность как президент Украины, по определенным конкурсной комиссией лицам, я назначил Исакова и Василенко членами Высшего совета правосудия. Исаков и Василенко приняли присягу в моем присутствии", - отмечает Порошенко.

Он также добавил, что п. 1 ч. 3 ст. 151 Кодекса административного судопроизводства прямо запрещает обеспечивать иск путем, в частности, остановки актов Президента и установления для него запрета или обязанности совершать определенные действия. "Поэтому не было и не могло существовать ни одного судебного решения, каким-либо образом могло бы ограничить право президента Украины назначать членов Высшего совета правосудия", - сказал Порошенко.



Почему это дело

На фоне других уголовных дел, по которым пытаются "догнать" Порошенко, это действительно выглядит перспективным для его врагов. Ведь не надо исследовать громоздкие финансовые схемы, как в деле о "Кузне на Рыбальском", и собирать доказательств по всему миру, как в деле о мальдивских каникулах.

Здесь весь состав возможного преступления - зафиксирован указами за личной подписью главы государства. И результат расследования зависит скорее от трактовки действий президента и от людей, которые были задействованы в принятии и реализации тех решений, чем от наличия или отсутствия доказательств.

Есть все основания полагать, что новая власть, которая пользуется безоговорочным авторитетом у руководителей ГБР, имеет волю трактовать действия предшественников именно в преступном ключе. А именно наличие воли у власти является главным условием доведения дела до логического завершения.



Когда суд

По информации Depo.ua, новая власть действительно намерена "догонять" предшественника и его соратников. У Зеленского думают, что от того, выполнит ли он свои планы по "посадкам", будет зависеть и его популярность в народных массах. Поэтому за решетку будут упекать максимально уважаемых предшественников. А если это будет сам Порошенко, популярность его преемника Зеленского грозит стать чуть ли не абсолютной. В то же время дело "Свинарчука" странным образом зависло, и о нем как-то забыли.

Говорят, что со стороны ОП создан режим максимального благоприятствования потугам Андрея Портнова в направлении Петра Порошенко.

Но стоит отметить, что у Портнова не слишком много времени, ведь чем дольше он будет достигать хотя бы какого-то результата по Порошенко, тем меньше будет общественный запрос на него и вскоре внимание телезрителей будет приковано к достижениям уже новой власти и проступки предшественников казаться все менее актуальными.

Именно поэтому простое "одноэпизодное" дело об узурпации судебной власти может стать самым коротким путем к помещению Порошенко на скамью подсудимых.

В то же время 5-й президент использует именно юридические аргументы своей невиновности и собирается честно доказывать свою правоту.

Источник: depo







