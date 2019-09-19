Волкер обратился к украинскому народу, потому что не доверяет Банковой

Интервью Волкера украинским журналистам, он щедро раздавал в минувшие выходные, свидетельствуют о том, что в Вашингтоне не до конца понимают внешнеполитический курс команды Зеленского и самое главное - не до конца верят в честность этой команды перед украинскими гражданами.

Еще недавно казалось, что реализация формулы Штайнмайера в максимально удобном для России варианте - практически свершившийся факт. "Зеленый принтер" со скоростью и неизбежностью бульдозера разгонял ЦИК и расчищал остальные вероятные преграды на пути проведения «демократических» выборов в Донбассе. Леонид Данилович Кучма рассказывал, что вскоре силы ВСУ и сепаратистов разведут чуть ли не по всей длине фронта, а вот к российско-украинской границе наши пограничники доберутся в каком-то очень неопределенном будущем. А министр иностранных дел Пристайко перед камерами признавался, что действующая власть Украины очень хочет провести местные выборы по всей стране одновременно.

И вот тональность диалога претерпела заметные изменения. Причиной, очевидно, стала деятельность специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, который дал интервью на ведущих украинских телеканалах, где громко и четко завил, что сдаваться на условия Путина Украинае пока рано. И что всеобщие выборы - это, конечно, хорошо, но выборы под дулами автоматов российских наемников и местных боевиков - это не выборы.

Другим ключевым его сообщением был тот факт, что проведение выборов в условиях сохранения российского присутствия на Донбассе не требуют ни во Франции, ни в Германии. "Я часто общаюсь со своими французскими и немецкими коллегами и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, где всё до сих пор контролируют российские силы", - публично сообщил Волкер, по мнению которого - формула Штайнмайера начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы были свободные выборы".

В этих вчерашних заявлениях американского дипломата одинаково важны как содержание высказываний, так и их форма и каналы передачи. Почему, казалось бы, Волкеру не прийти на Банковую и не сказать все то, что он сказал журналистам? Дипломаты чаще говорят с дипломатами, чем с чиновниками. И сомневаться в том, что у Зеленского приняли бы спецпредставителя по Украине в любое время дня и ночи и внимательно его выслушали, не приходится. Тем не менее Волкер, для которого подобные моменты являются азами его профессии, делает радикально иначе, пытаясь донести свой месседж до максимально широкой украинской аудитории, а не к команде тех, кто принимает решения. Что наталкивает на одну простую, но крайне неприятную мысль. В Вашингтоне не доверяют нынешней украинской власти. И предполагают, что команда Зеленского, желая достичь мира любой ценой, может пойти на прямой обман и попытаться убедить украинцев, что проведение местных выборов на Донбассе и начало "реинтеграции" региона фактически на российских условиях, является требованием не только Москвы, но и Парижа и Берлина. При таких условиях любые поступки России действующая украинская власть сможет оправдать "форсмажорными обстоятельствами", "давлением Европы", "усталостью от конфликта" и т.д.

И чтобы этого не произошло, американский дипломат гобращается не к Банковой, а к Украине. И говорит, что никаких поводов для капитулянтства пока не существует.

Конечно, никакая речь не остановит Зеленского и контролируемое его командой правительство и парламент от опрометчивых внешнеполитических шагов. Но вчерашние заявления Волкера забирают у Зеленского все возможные оправдания за результаты этих шагов. Поскольку представитель Госдепа максимально четко и громко сообщил, что США, Франция и Германия не требуют от Украины мира любой ценой. И что решение о подобном мире - или отказ от него - целиком и полностью принимается новым политическим лидером и его командой. Им за него придется и отвечать.

Источник: depo







