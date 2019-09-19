Конструктивные переговоры по газу? Возможно...

В Брюсселе завершились переговоры "Украина – РФ – ЕС" по транзиту газа. Хотя трехсторонние консультации длились всего 40 минут, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что "впервые за многие годы" они были конструктивными. Россия в ходе переговоров даже предложила Украине возобновить прямые поставки газа.

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил, что "стороны услышали друг друга".

По его словам "Переговоры были конструктивными, стороны слышат друг друга. Мы занимаем активную позицию по безопасности поставок газа. Украина приехала с решениями, которые были приняты на Кабинете министров (об анбандлинге, - ред.)", - отметил Оржель.

Также в российском Минэнерго уверены в продолжении транзита газа в 2020 году в Европу, в том числе через территорию Украины.

В то же время, конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались – только правовые вопросы. Стороны договорились продолжить консультации по газу через месяц.

Напомним, основной темой консультаций было продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение заканчивается уже в конце этого года.

Источник: focus







